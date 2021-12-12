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Giriş Tarihi: 12.12.2021 14:43 Son Güncelleme: 12.12.2021 14:43

Galatasaray'ın Sivas kadrosunu belli oldu! Marcao ve Cicaldau...

İHA
Galatasaray’ın Sivas kadrosunu belli oldu! Marcao ve Cicaldau...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın kamp kafilesi belli olurken; Marcao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Koronavirüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kamp kadrosunda yer alan Marcao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan ve günü tedaviyle geçiren Marcao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

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Galatasaray'ın Sivas kadrosunu belli oldu! Marcao ve Cicaldau...
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