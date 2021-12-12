Galatasaray’ın Sivas kadrosunu belli oldu! Marcao ve Cicaldau...

Kamp kadrosunda yer alan Marcao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.