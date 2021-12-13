Giresunspor’u Şimşek çarptı

Adana Demirspor, Stambouli’nin 90+3’teki golüyle Karadeniz ekibinin 4 maçlık yenilmezliğini bitirdi
SÜPER Lig'de son iki maçını kazanamayan Mavi Şimşek lakaplı Adana Demirspor, son haftalarda çıkışa geçen GZT Giresunspor'u uzatmada attığı golle 1-0 yendi. 90+3'te topla birlikte ceza sahasına sokulan Gökhan, topu sağ kanattaki Stambouli'nin önüne bıraktı. Sol ayağıylasert birvuruşyapanFransızyıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Giresun kalecisi Okan bu dakikaya kadar kalesine gelen 4 şutta başarılı olsa da, 5. şutta avlandı. Ev sahibi ekip, iki maçsonra kazanıp puanını23'e çıkardı. Giresunise 19'da kaldı.