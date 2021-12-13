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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Giresunspor’u Şimşek çarptı

Giresunspor’u Şimşek çarptı

Adana Demirspor, Stambouli’nin 90+3’teki golüyle Karadeniz ekibinin 4 maçlık yenilmezliğini bitirdi

SÜPER Lig'de son iki maçını kazanamayan Mavi Şimşek lakaplı Adana Demirspor, son haftalarda çıkışa geçen GZT Giresunspor'u uzatmada attığı golle 1-0 yendi. 90+3'te topla birlikte ceza sahasına sokulan Gökhan, topu sağ kanattaki Stambouli'nin önüne bıraktı. Sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Fransız yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Giresun kalecisi Okan bu dakikaya kadar kalesine gelen 4 şutta başarılı olsa da, 5. şutta avlandı. Ev sahibi ekip, iki maç sonra kazanıp puanını 23'e çıkardı. Giresun ise 19'da kaldı.

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Giresunspor’u Şimşek çarptı
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