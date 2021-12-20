Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Djaniny pişman ettirmedi
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Djaniny pişman ettirmedi

UĞUR ÇEM
Djaniny pişman ettirmedi

Sezon başında 6 milyon Euro teklif edilen Djaniny, 5 gol ve iki asistle kendisini takımda tutan teknik direktör Abdullah Avcı’yı haklı çıkardı

Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Hatayspor maçında Nwakaeme'nin yerine sol kanatta forma giyen ve ilk gole imza atan Djaniny Semedo, performansıyla yüzleri güldürüyor. Sezon başında BAE ekibi Sharjah'ın 6 milyon Euro'luk teklifine rağmen çok yönlü oyun tarzı nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'Kalmasını istiyorum' dediği golcü futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performansıyla hocasını mahcup etmedi. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun geçen sezondan beri gol atıp, asist gerçekleştirdiği maçlarda bordo- mavili takım yenilgi yüzü görmüyor. 16 kez skora etki eden (13 gol-3 asist) Djaniny, bu maçlarda Trabzonspor'a 11 galibiyet-1 beraberlikle 34 puan getirisi sağladı. Deneyimli futbolcu, böylelikle transferinin ne kadar doğru karar olduğunu kanıtlar nitelikte bir performansa imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Djaniny pişman ettirmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA