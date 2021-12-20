Djaniny pişman ettirmedi

Sezon başında 6 milyon Euro teklif edilen Djaniny, 5 gol ve iki asistle kendisini takımda tutan teknik direktör Abdullah Avcı’yı haklı çıkardı
Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Hatayspor maçında Nwakaeme'nin yerine sol kanatta forma giyen ve ilk gole imza atan Djaniny Semedo, performansıyla yüzleri güldürüyor. Sezon başında BAE ekibi Sharjah'ın6 milyon Euro'luk teklifine rağmen çok yönlü oyun tarzı nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'Kalmasınıistiyorum' dediği golcü futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performansıyla hocasını mahcup etmedi. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun geçen sezondan beri gol atıp, asist gerçekleştirdiği maçlarda bordo- mavili takım yenilgi yüzü görmüyor. 16 kez skora etki eden (13 gol-3 asist)Djaniny, bu maçlarda Trabzonspor'a11 galibiyet-1 beraberlikle 34 puangetirisi sağladı. Deneyimli futbolcu, böylelikle transferinin ne kadar doğru karar olduğunu kanıtlar nitelikte bir performansa imza attı.