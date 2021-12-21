Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ciro Immobile koronavirüse yakalandı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:22

Ciro Immobile koronavirüse yakalandı

AA
Ciro Immobile koronavirüse yakalandı

İtalyan ekibi Lazio'nun deneyimli golcüsü Ciro Immobile'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve yarın Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde koronavirüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.

Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin otopsi işlemleri tamamlandı! Cenazesi İstanbul'a uğurlandı!
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan konuştu: Döviz kuru ve altın fiyatları çakıldı!
SON DAKİKA: Terörist Mustafa Karasu'dan Millet İttifakı'na bir çağrı daha: CHP, İYİ Parti ve HDP birleşip harekete geçmeli
SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu
SON DAKİKA | Emekli ve memur maaşları 2022 için yeni formül: Erken zam! Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
EPDK'dan son dakika akaryakıt fiyatları açıklaması
Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü
SON DAKİKA | Döviz kurları için tarihte emsali görülmemiş hamle! Dolarizasyonun beli kırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar 13 TL'nin altına geriledi
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! TL mevduatları için yeni adım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ciro Immobile koronavirüse yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA