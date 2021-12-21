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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Pereira kovuldu, hayali Bilic

Pereira kovuldu, hayali Bilic

Portekizli hocanın görevine dört satırlık yazıyla son veren Başkan Koç’un, bir numaralı hedefinde eski gözağrısı Slaven Bilic var. Kenan Koçak ve İsmail Kartal da listede...

F.Bahçe'de beklenen son gerçekleşti ve teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 2 Temmuz'da göreve getirirken, sayfalarca yazı döktüğü Portekizli teknik adamı dün 4 satırlık yazıyla gönderdi. F.Bahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak istiyorum" diyen 53 yaşındaki teknik adamın ikinci hikâyesi de hazin bir şekilde yarım kaldı. Gözler şimdi yeni hocaya çevrildi. En güçlü aday Slaven Bilic... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran 53 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak Çin kulübü Beijing Guoan bırakmamıştı. Başkan Ali Koç, sözleşmesi 2023'te bitecek olan tecrübeli hoca için tekrar harekete geçecek. Adaylar arasında Milli Takım'da Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile İsmail Kartal da var. Ancak Başkan Koç'un gönlünde Bilic yatıyor. Yarınki Karagümrük maçında takımın başında Tahir Karapınar'ın olacağı öğrenildi.

ŞİMDİYE KADAR NE YAPTI?
2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 1.82 puan ortalaması yakalayan Bilic, ardından İngiltere'nin West Ham takımını yönetti. West Ham, sezonu 62 puan ve 65 golle tamamlayarak her iki alanda da kulüp rekoru kırdı. Ada'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın başına geçen Hırvat hoca, 2019'da İngiltere'ye geri döndü. Championship'teyken devraldığı West Bromwich Albion'ı Premier Lig'e taşımayı başardı. Bilic şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırıyor.

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Pereira kovuldu, hayali Bilic
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