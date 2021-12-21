Pereira kovuldu, hayali Bilic

F.Bahçe'de beklenen son gerçekleşti ve teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 2 Temmuz'da göreve getirirken, sayfalarca yazı döktüğü Portekizli teknik adamı dün 4 satırlık yazıyla gönderdi. F.Bahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran ve "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak istiyorum" diyen 53 yaşındaki teknik adamın ikinci hikâyeside hazin bir şekilde yarım kaldı. Gözler şimdi yeni hocaya çevrildi. En güçlü aday Slaven Bilic... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran 53 yaşındakiHırvat çalıştırıcı, sezon başında da gündeme gelmiş ancak Çin kulübü Beijing Guoan bırakmamıştı. Başkan Ali Koç, sözleşmesi 2023'te bitecekolan tecrübeli hoca için tekrar hareketegeçecek. Adaylar arasında Milli Takım'da Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile İsmail Kartal da var. Ancak Başkan Koç'un gönlünde Bilic yatıyor. Yarınki Karagümrük maçında takımın başında TahirKarapınar'ın olacağı öğrenildi.
ŞİMDİYE KADAR NE YAPTI?
2013-2015 yıllarında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 1.82 puan ortalaması yakalayan Bilic, ardından İngiltere'nin West Ham takımını yönetti. West Ham, sezonu 62 puanve 65 golle tamamlayarak heriki alanda da kulüp rekorukırdı. Ada'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın başına geçen Hırvat hoca, 2019'da İngiltere'ye geri döndü. Championship'teykendevraldığı West BromwichAlbion'ı Premier Lig'e taşımayıbaşardı. Bilic şu anda Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırıyor.