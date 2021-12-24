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Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:43 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:53

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah’ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...

Dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen Brunei'li Faiq Bolkiah, yeni takımına imza attı. Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce; Southampton, Chelsea, Leicester City, Maritimo gibi kulüplerde şansını denese de başarılı olamamıştı. Futbolcu olmak tutkusundan vazgeçmeyen Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu.

Amcası Brunei sultanı, babası ise Brunei prensi olan Faiq Bolkiah, futbol kariyerine devam ediyor. Amcası 19 milyar euro'luk servete sahip olan ancak kendisi futbolcu olmak için kulüp kulüp gezen Faiq Bolkiah, yeni bir maceraya imza attı.

Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan 23 yaşındaki futbolcu, genç yaşta İngiltere'nin yolunu tutmuş ve Southampton altyapısına girmişti.

Oradan Chelsea'ye transfer olan ve U18 takımında mücadele eden Faiq Bolkiah, Ada ekibinde de yeterli bulunmayınca şansını Leicester City'de denedi.

ABD vatandaşlığı da bulunan Faiq Bolkiah, Leicester City ile 3 yıllık kontrat imzaladı fakat başarısız denemelerine bir yenisini daha ekledi.

2022 yılında futbol kariyerine ara veren Bolkiah, yeniden yeşil sahalara döndü.

Temmuz ayında bu kez Portekiz'in yolunu tutan Brunei'li futbolcu, Maritimo ile sözleşme imzaladı.

A takımında hiç şans bulamayan, Maritimo B ekibinde ise 1 kez forma giyen kanat oyuncusu, 14 Aralık'ta Portekiz takımından ayrıldı.

Sözleşmesi feshedilen Faiq Bolkiah, bu kez Tayland Ligi takımlarından Chonburi FC ile sözleşme imzaladı.

23 yaşındaki isim, Brunei Milli Takımı'nın formasını da 6 kez giydi.

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Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah'ın yeni takımı belli oldu! Ne Messi ne Ronaldo...
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