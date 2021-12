Necati Ateş'ten transfer açıklaması! "Değişim olacak"

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed için ise Necati Ateş, "Ben de o bölgede oynadığım için uzun zaman gol atamayınca bir sıkıntı olur. Mustafa iki maç önce güzel bir gol attı. Oyun içerisinde golü düşündüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber oynadığı zaman daha başarılı oluyor. Santrfor orada çok pozisyon yakalar. Attığı zaman öz güveni daha yukarı çıkar. Mustafa'nın yeteneklerine güveniyoruz. Bu sene orada çok parçalı oynadık. Hedeflerimiz bitmiyor. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk umudu vardır. Son maça kadar kovalayacağız. Mustafa Afrika Kupası'nda oynayacak. Mustafa oradan da inşallah iyi döner" ifadelerini kullandı.



Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın iyi ve genç bir oyuncu olduğunu söyleyen Ateş, "İsteyerek aldığımızı bir oyuncu. Beklentimiz de çok. Herkesin beklentisi çok. Hocamız her maçta şans veriyor. Kendisinden memnunuz. Her oyuncumuzdan memnunuz" diyerek sözlerini tamamladı.