Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Necati Ateş'ten transfer açıklaması! "Değişim olacak"
Giriş Tarihi: 25.12.2021 19:20 Son Güncelleme: 25.12.2021 19:26

Necati Ateş'ten transfer açıklaması! "Değişim olacak"

Necati Ateş’ten transfer açıklaması! Değişim olacak

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor galibiyetiyle ligin ilk yarısını iyi kapattıklarını belirterek, "İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Bu oyunu ligde de oynuyoruz. Her maçtan sonra konuşuyoruz, oyun gücümüzün güçlü olduğunu, çok pozisyona girdiğimizi, en çok şu atan takım, en çok gol beklentisi olan takım olduğumuzu. Ama maalesef bazı maçlarda içeriye atamıyoruz. Atamadığımız için de oyunu kazanıyoruz ama skoru kazanamıyoruz. Ligin ilk yarısının son maçıydı. İyi kapattık. İkinci yarıya da iyi başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BU KADAR BU PUAN KAYBETMEYİ BİZ DE BEKLEMİYORDUK"

Süper Lig'de bulundukları yerin kendileri de mutlu etmediğini söyleyen Ateş, "Ligin sonu geldiğinde belki de bu günlere bakmayacağız. Nasıl başladığımızı değil, nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. Onun için uzun bir süreç. 19 maçımız var. Devam edeceğiz. 7-8 maçlık seri yakaladığın zaman, rakiplerin kaybettiği zaman yukarıyı yakalayabilirsin. Çok böyle dönüşlerimiz oldu. Burada olmayı biz de beklemiyorduk. Bu kadar bu puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Devre arası transferlerle ilgili ise Necati Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor biliyorsunuz. Transfer dönemine girdiğimiz için her zaman transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transferleri yapacağız. Değişim devam edecek. Olacak değişim" dedi.

"İSMAİL'İN BUGÜNKÜ PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleye geçen İsmail Çipe'nin performansının sorulması üzerine Ateş, "İsmail'in bugünkü performansından çok memnunuz. Çok uzun zamandır oynamayan bir kaleci için 3 maç üst üste oynayıp, diğer iki maçın kötü bitip 3. maça bu şekilde çıkmak kolay değil. Takımı tebrik ediyorum. Bizim istediğimiz bu genç oyuncularımıza her zaman güvensinler, arkasında dursunlar. Gelişimlerini en yukarıya çıkarmak için biz de çalışıyoruz" diye cevap verdi.

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed için ise Necati Ateş, "Ben de o bölgede oynadığım için uzun zaman gol atamayınca bir sıkıntı olur. Mustafa iki maç önce güzel bir gol attı. Oyun içerisinde golü düşündüğü zaman biraz sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber oynadığı zaman daha başarılı oluyor. Santrfor orada çok pozisyon yakalar. Attığı zaman öz güveni daha yukarı çıkar. Mustafa'nın yeteneklerine güveniyoruz. Bu sene orada çok parçalı oynadık. Hedeflerimiz bitmiyor. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk umudu vardır. Son maça kadar kovalayacağız. Mustafa Afrika Kupası'nda oynayacak. Mustafa oradan da inşallah iyi döner" ifadelerini kullandı.

Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın iyi ve genç bir oyuncu olduğunu söyleyen Ateş, "İsteyerek aldığımızı bir oyuncu. Beklentimiz de çok. Herkesin beklentisi çok. Hocamız her maçta şans veriyor. Kendisinden memnunuz. Her oyuncumuzdan memnunuz" diyerek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Vatandaşa 'altın' fırsat! Kredi kullanılabilecek
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı
Son dakika | Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza kesildi...
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili net mesaj: Bunun bedelini ödeyeceksiniz
Ne gereği vardı Sedef Hanım, bir sürü de masraf etmişsiniz?
Kemiklerine işlemiş
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dolardaki hareketlilik ile ilgili açıklama: Spekülasyonu ile karşılaştık, bunu bir saatte atıverdik
Son dakika: Galatasaray 7 hafta sonra kazandı! Antalyaspor’u Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli yıktı…
Sorduk, kötü kişi olduk
ARKADAŞINA GÖNDER
Necati Ateş'ten transfer açıklaması! "Değişim olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA