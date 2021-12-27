Adana Demirspor’un ilk yarı karnesi parlak! Balotelli ve Yunus Akgün...

EN FAZLA SVENSSON OYNADI

Toplam 19 maça çıkan sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, bin 552 dakika ile takımda en çok oynayan oyuncu oldu. 21 maça çıkan Stambouli, bin 474 dakika oynadı. 20 maça çıkan Samet ve 19 maça çıkan Rassoul ise bin 350'şer dakika oynadı. 20 maça çıkan Balotelli ise toplam bin 301 dakika sahada kaldı.





103 BİN SEYİRCİ YENİ ADANA STADYUMU'NDA MAÇ İZLEDİ

Adana Demirspor, ligde evinde karşılaştığı 9 maçta 103 bin 499 seyirciyi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırladı. Ligin açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk eden mavi-lacivertli ekibe 10 bin 340 seyirci tribünlerden destek verirken, ligin 18. haftasındaki Galatasaray maçını 24 bin 126 seyirci izledi. Bu rakamlarla da Adana Demirspor, 4 büyüklerin ardından 11 bin 494 seyirci ortalamasıyla 5. sıraya yerleşti.