Bilic: Hepsi söylenti

PEREIRA'NIN ayrılığı öncesi ve sonrası adı Fenerbahçe ile anılan en ciddi isim Slaven Bilic'ten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Hırvat hoca, takımı Beijing Guoan'ın, Guangzhou Evergrande ile oynayacağı maç öncesi kendisine sorulan F.Bahçe sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunların tamamı söylenti. Şu anda düşündüğüm tek şey Guoan'ı daha iyi bir oyun adına nasıl yönlendirebileceğim." Bu arada teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Roberto Carlos'u listesine aldı. Teknik direktör olarak kariyerine devam eden Carlos'u yönetim 6 ay için düşünüyor.