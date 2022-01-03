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Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:03

Selim Selimoğlu: Transferde ağırlığımızı yerli oyunculara vermeliyiz

DHA
Selim Selimoğlu: Transferde ağırlığımızı yerli oyunculara vermeliyiz

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, “Ara transferde ağırlığımızı daha çok yerli futbolcular üzerine vermeliyiz. Yabancı transferler konusu biraz daha takım içerisindeki arkadaşlarımızın gidişatına göre belli olacak” dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, alternatif olabilecek oyuncularla ilgili görüşmelere devam ettiklerini belirterek, "Hem yabancı kontenjan konusu hem de ekonomik durum kulüpleri daha çok zorlayacak olduğundan yerli oyuncularla ilgili daha ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hocamızın talebi de daha çok yerli oyuncular üzerinde. Sosyal medyada birçok isim görüyorum. Açıkçası bunların çoğunu bende ilk defa orada görüyorum. Eksik olduğumuz pozisyonları ve hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda onların kendi teknik ekiplerinin çalışıp değerlendirdikleri isimlerin hem kulüpleriyle hem de menajerleri üzerinde görüşerek bu süreci devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor kulübünün her kuruşunu kendi ceplerindeki paradan çok önemsediklerini kaydeden Selimoğlu, "Dolayısıyla bu anlamda büyük maliyetler söz konusu olabilir. Bunu oyuncularımızla da konuşarak ilerletmek durumundayız. İki tarafın da kazanabileceği bir noktada onlarla orta noktada buluşabilirsek, böyle bir yol izlenecek. Hocamız olaya şöyle bakıyor, giderler giderler ama kalırlarsa benim 2'nci yarıda bu oyuncularla devam etmem lazım. Bu noktada ikinci yarıda yollarımızı ayırmada kesin olan Nathan Monzango isimli oyuncumuzu kiralamıştık zaten, onu geri gönderiyoruz. Şu an için açıkta olan 23 yaş altı bir yabancı oyuncu kontenjanımız var. Bunun haricindekileri zaman içerisinde göreceğiz" şeklinde konuştu.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUNUYOR"
Son güne kadar her şeyin olabileceğini belirten Selimoğlu, "12 Ocak'ta başlayıp Şubat'ın 5'ine kadar devam edecek bir transfer dönemi var. Son güne kadar her şey olabilir. Biz şu anda ağırlığımızı daha çok yerliler üzerine vermeliyiz. Yabancı transfer konusu biraz daha takım içerisindeki arkadaşlarımızın gidişatına göre belli olacak. Düşündüğümüz oyuncuların hemen hemen tamamı yine Süper Lig oyuncuları. Bulundukları takımlarda forma şansı bulamayan birçok kıymetli, pahalı oyuncuların olduğunu diyebilirim. Bizim takımımızda hocamızın güvenip, bizdeki boşluklarını kapatabileceğine inandığı isimler bunlar. Çok isim var, çok fazla ince eleyip sık dokunuyor. Teknik platformlar tabii ki bizden daha sağlıklı gözle bakıyorlar. Çok fazla isim arasından bizim ihtiyacımız olan birkaç tane. Belli bir aşamaya da geldik sayılır. Alt liglerden değil daha çok Süper Lig'deki takımlardan diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Selim Selimoğlu: Transferde ağırlığımızı yerli oyunculara vermeliyiz
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