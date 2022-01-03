Trabzonspor’da Edgar le ameliyat edildi

Bordo-mavililerin, deplasmanda Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Edgar le, ameliyat edildi. Sezonu kapatan, savunma oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar IE'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halan Çelik, "Edgar IE bugün Portekiz'in Porto şehrinde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiştir. Futbolcumuzun birkaç gün içinde taburcu olması beklenmektedir" dedi.