Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Edgar le ameliyat edildi
Giriş Tarihi: 3.1.2022 20:48

Trabzonspor'da Edgar le ameliyat edildi

İHA
Trabzonspor’da Edgar le ameliyat edildi

Trabzonspor’un başarılı savunma oyuncusu Edgar le ameliyat edildi.

Bordo-mavililerin, deplasmanda Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Edgar le, ameliyat edildi. Sezonu kapatan, savunma oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar IE'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halan Çelik, "Edgar IE bugün Portekiz'in Porto şehrinde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiştir. Futbolcumuzun birkaç gün içinde taburcu olması beklenmektedir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
SON DAKİKA | Kira artış oranı 2022 belli oldu! Aralık enflasyon verisi sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen 2021 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Hakan Ural’dan yıllar sonra gelen Sibel Can’la ilgili olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! 'Hatıra diye paylaştım kabusum oldu'
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz kararı! Talimatı yayımladı: Dikkat çeken saat 17:30 detayı
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 ihracat rakamını açıkladı: Bu bir rekordur
Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sahte senetlerle 250 milyonluk vurgun! Şeytanın avukatı ailelerin hayatını kararttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Edgar le ameliyat edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA