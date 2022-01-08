Chelsea, FA Cup’ta 5 golle turladı!

Son şampiyon zorlanmadı!

Kupanın son sahibi Leicester City ise ağırladığı Watford'u 7. dakikada penaltıdan Youri Tielemans, 25. dakikada James Maddison, 54. dakikada Harvey Barnes ve 85. dakikada Marc Albrighton'un ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup ederek tur atladı. Milli oyuncu Ozan Tufan'ın ilk 11'de başlayarak 64 dakika sahada kaldığı konuk ekibin tek golü, 27. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Leicester City'de sakatlığı devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadı. Kupada günün sürprizini ise 3. lig ekiplerinden Cambridge United gerçekleştirdi.

Premier Lig temsilcisi Newcastle United'a konuk olan Cambridge United, 56. dakikada Joe Ironside'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve üst tura adını yazdırdı.