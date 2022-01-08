İtalya Serie A’dan seyirci kararı! En fazla 5 bin...

Serie A'da mücadele eden 20 kulüp ve lig yönetimi bugün video konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı yaptı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, toplantıda Serie A Yönetimi, 16 Ocak'ta oynanacak olan 22. hafta müsabakaları ile 23 Ocak'taki 23. hafta mücadelelerinde statlara en fazla 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı. Bu süre boyunca ayrıca deplasman tribününe de seyirci alınmayacağı belirtildi.

Ligde yarın oynanacak olan 21. hafta müsabakaları ve 12 Ocak'taki İtalya Süper Kupası Finali'nde ise yine stat kapasitelerinin yüzde 50 oranında seyirciyle karşılaşmaların yapılacağı kaydedildi.