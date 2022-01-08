Transfer resmen açıklandı! Lorenzo Insigne’ye rekor sözleşme!

MLS ekiplerinden Toronto, Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Lorenzo Insigne ile ön sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu Napoli ile sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki oyuncu ile 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.