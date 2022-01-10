Son dakika: Kanarya evinde 3 puan istiyor! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 11’ler belli oldu

2 TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.