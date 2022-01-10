Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya evinde 3 puan istiyor! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 10.1.2022 18:48 Son Güncelleme: 10.1.2022 18:55

Son dakika: Kanarya evinde 3 puan istiyor! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya evinde 3 puan istiyor! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra bu maçta da takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi, Zajc, Mert, Sosa, İrfan, Pelkas, Valencia.

TEK EKSİK ALTAY BAYINDIR!

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

5 İSİM CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

2 TAKIM LİGDE 36. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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Son dakika: Kanarya evinde 3 puan istiyor! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu
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