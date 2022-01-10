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Giriş Tarihi: 10.1.2022 22:59 Son Güncelleme: 10.1.2022 23:01

Zeki Murat Göle'den Adana Demirspor maçı yorumu! "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz..."

AA
Zeki Murat Göle’den Adana Demirspor maçı yorumu! Taraftarlarımızdan özür diliyoruz...

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, öne geçtiği maçta sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu durumda olmayı hak etmiyorlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür diledi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göle, taraftarların bu durumu hak etmediğini belirtti.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Göle, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu durumda olmayı hak etmiyorlar. Golden sonraki oyunumuz Fenerbahçe'ye yakışmayan, felsefesine uymayan bir oyun oldu. Çok erken bir gol yedik ve oyun disiplininden koptuk. Oyuncular duygularıyla oynadı ve bu da sonuca etki etti. 2. yarıya iyi başlamak istiyorduk ama 2. golü çok erken yedik. Sonra geçiş oyununa döndü ve bu da rakibimizin işine geldi." diye konuştu.

Göle, bir gazetecinin yenik duruma düştükten sonra futbolcuların psikolojik olarak toparlanamaması yönünde bir soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı: "Bunu bütün sezon genelinde değerlendirmek gerekiyor. İstediğimiz gibi bir sezon geçmiyor. Bazen tekrar yukarıyı yakaladık ama sonra yine düşüş oldu. Taraftarlarımız şampiyonluk istiyor bunun da baskısı var. Geriye düştükçe toparlanmak zor oluyor."

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Zeki Murat Göle'den Adana Demirspor maçı yorumu! "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz..."
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