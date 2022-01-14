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Giriş Tarihi: 14.1.2022 08:19

Son dakika: Altyapı hocasından Ahmet Çalık için duygulandıran sözler: "Ahmet ile göz göze geldiğimde..."

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Altyapı hocasından Ahmet Çalık için duygulandıran sözler: Ahmet ile göz göze geldiğimde...

Salı günü geçirdiği bir trafik kazası sonrası tüm Türkiye'yi yasa boğan Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık toprağa verildi. Altyapı hocası Aykın Demir, Ahmet Çalık hakkında SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Aykın Demir, “Biz altyapı antrenörleri olarak ‘Ahmet’e A takımda şans verilirse kaptan bile olur’ demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. Soyunma odasında kısa bir konuşma yapar, arkadaşlarını motive etmesi için sözü ona bırakırdım.” açıklamasını yaptı. İşte Ahmet Çalık hakkında duygulandıran sözler...

11 Ocak günü Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği bir trafik kazası sonrası tüm Türkiye'yi yasa boğan Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık toprağa verildi. Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası altyapıdaki hocası Aykın Demir, SABAH Spor'a oyuncu hakkında duygulandıran açıklamalarda bulundu.

"BİR FUTBOL TUTKUNUYDU"

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ahmet Çalık'ı 14 yaşından itibaren çalıştıran Aykın Demir, "O zamanlarda profesyonelliği kafasına koymuştu. Futbola tutkuluydu. Uykusunu, dinlenmesini ve antrenmanlarını bir disiplin içinde sürdürüyordu" dedi.

"15 YAŞINDA KAPTANDI VE BU VASFI SONUNA KADAR HAK EDİYORDU"

Talebesinin genç yaşına rağmen ruhunda kaptanlık olduğunu söyleyen Demir, şöyle devam etti: "Biz altyapı hocaları, 'Ahmet'e A takım şansı verilirse, o takımın kaptanı olur' demiştik. Onu da sonraki süreçte başardı. 15 yaşında kaptandı ve bu vasfı sonuna kadar hak ediyordu."

"AHMET İLE MAÇ ÖNCESİ VE DEVRE ARASINDA..."

"Takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışında kamplara veya deplasmanlara gittiğimizde onları Ahmet Çalık'la eşleştirir, aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü ne zaman uyunması gerektiğini, ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi. Maç öncesi veya devre arasında soyunma odasına girdiğimde kısa konuşur ve Ahmet ile göz göze geldiğimizde sözü ona bırakırdım. O da arkadaşlarını motive ederdi. A takıma geçtikten sonra da altyapıdan elini hiç çekmedi. Gençlerin en büyük destekçi oldu."

SALİH UÇAN DESTEK VERMIŞ: HEYECANIN 1-2 MAÇA GEÇECEK

Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın, ilk defa Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile oynayacağı maçta A Takım forması giydiğini hatırlatarak "Salih Uçan ile karşılaşması öncesi konuştuğunu gördüm. Onunla U15 Ligi'nde rakip olmuşlardı. Karşılaşmayı sıfır hata ile tamamladı. Sonra kendisine, 'Salih'le ne konuşup, gülüştünüz?' diye sordum. 'Heyecanlanma 1-2 maç sonra hepsi geçer dedi'" ifadelerini kullandı. Demir, Ahmet Çalık'ın Galatasaray forması giyerek çocukluk hayalini de gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

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Son dakika: Altyapı hocasından Ahmet Çalık için duygulandıran sözler: "Ahmet ile göz göze geldiğimde..."
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