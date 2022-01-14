Son dakika: Altyapı hocasından Ahmet Çalık için duygulandıran sözler: "Ahmet ile göz göze geldiğimde..."

"AHMET İLE MAÇ ÖNCESİ VE DEVRE ARASINDA..."

"Takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışında kamplara veya deplasmanlara gittiğimizde onları Ahmet Çalık'la eşleştirir, aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü ne zaman uyunması gerektiğini, ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi. Maç öncesi veya devre arasında soyunma odasına girdiğimde kısa konuşur ve Ahmet ile göz göze geldiğimizde sözü ona bırakırdım. O da arkadaşlarını motive ederdi. A takıma geçtikten sonra da altyapıdan elini hiç çekmedi. Gençlerin en büyük destekçi oldu."