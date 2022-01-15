Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ün olay tweetlerine yönelik açıklama! "Kabul etmemiz mümkün değil..."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaraylı bir fan hesabının ortaya çıkardığı Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün'ün ahlaksız tweetleri için kabul etmemiz mümkün değil dedi.
Galatasaray Ruhu adlı hesaptan atılan bir tweette Işıtan Gün'ün hesabından paylaşılan tweetlerde "Galatasaray'ın Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün'ün geçmiş yıllara ait ahlaksız tweetleri ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise konuya ilişkin "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır." diye bir tweet attı.
IŞITAN GÜN ÖZÜR DİLEDİ!
Işıtan Gün konuya ilişkin yaptığı Twitter'dan açıklamada, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." ifadelerini kullandı.