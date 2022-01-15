Burak Elmas'tan Işıtan Gün'ün olay tweetlerine yönelik açıklama! "Kabul etmemiz mümkün değil..."

IŞITAN GÜN ÖZÜR DİLEDİ!

Işıtan Gün konuya ilişkin yaptığı Twitter'dan açıklamada, "Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim." ifadelerini kullandı.