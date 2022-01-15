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Giriş Tarihi: 15.1.2022 11:10 Son Güncelleme: 15.1.2022 11:16

Freiburg maçı sonrası Haaland'dan bomba sözler! "Dortmund bana baskı yapıyor"

DHA
Freiburg maçı sonrası Haaland’dan bomba sözler! Dortmund bana baskı yapıyor

Birçok kulübün transfer listesinde olan Erling Haaland, dün Bundesliga'da Freiburg'a 2 gol atarak gol orucunu bozmuş oldu. Dortmund formasıyla 77 maçta 78 gol atan yıldız oyuncu maçtan sonra çok çarpıcı ifadeler kullandı. Kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Haaland, Dortmund'un ona karar vermesi için baskı yaptığını itiraf etti.

Almanya Bundesliga'nın 19'uncu haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Freiburg'u 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmada 2 gol atarak bu sezon Bundesliga'da 15'inci golünü kaydeden Erling Haaland, mücadelenin ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"DORTMUND BANA BASKI YAPIYOR"

Borussia Dortmund yönetiminin kendisine baskı uyguladığını vurgulayan Haaland, "Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı 6 aydır bir şey konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız" dedi.

ADI BİRÇOK KULÜP İLE ANILIYOR

Alman ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland için Avrupa'nın dev kulüpleri birbiri ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'nin Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmaması durumunda Haaland için Borussia Dortmund ile pazarlık masasına oturacağı iddia ediliyor.

M.CİTY EN BÜYÜK ADAY

21 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunması beklenen bir diğer kulüp ise Manchester City. Sergio Agüero'nun ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde bir forvet kadrosuna katmayan İngiliz ekibinin sezon sonunda Norveçli oyuncuyu transfer edebilmek için Dortmund'a teklif götüreceği İngiliz basınında yer alıyor.

Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de hem Kylian Mbappe'yi hem de Erling Haaland'ı kadroya katmayı hayal ettiği ve bu konuda şartları zorlayacağı konuşuluyor.

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Freiburg maçı sonrası Haaland'dan bomba sözler! "Dortmund bana baskı yapıyor"
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