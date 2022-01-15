Freiburg maçı sonrası Haaland'dan bomba sözler! "Dortmund bana baskı yapıyor"

"DORTMUND BANA BASKI YAPIYOR"

Borussia Dortmund yönetiminin kendisine baskı uyguladığını vurgulayan Haaland, "Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı 6 aydır bir şey konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız" dedi.