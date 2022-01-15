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Giriş Tarihi: 15.1.2022 21:41 Son Güncelleme: 15.1.2022 21:57

İsmail Kartal Joachim Löw sorusuna yanıt verdi! "Takımımıza odaklandık..."

İsmail Kartal Joachim Löw sorusuna yanıt verdi! Takımımıza odaklandık...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, zamanla gelişeceklerini ifade etti. Öte yandan Kartal, Joachim Löw hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

Maça istediğim gibi iyi başladık. 25-30 dakika iyi gittik. Daha sonra Antalyaspor maça ortak oldu. Ancak ikinci yarıya çok iyi başlayamadık. Yaptığımız hamlelerle oyunu lehimize çevirmeye çalıştık.

3 puanı alıp, evimize gitmek istiyorduk. Golden sonra hemen bir gol yedik. Berke'nin belinde bir problem var, durumu belli değil.

Taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık. Bu da benim açımdan sevindirici bir durum ama tam istediklerimizi sahada yapamadık. Çünkü üretkenliği sağlayamadık.

Oyunumuz, oyuncularımız gelişecek. Zamana ihtiyacımız var. Ben gelişeceğimize yürekten inanıyorum.

LÖW SORUSUNA YANIT

İsmail Kartal, kendisine gelen Löw sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ben Fenerbahçe'de hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Löw konusu bugün konuşulacak mevzu değil. Biz takımımıza odaklandık. O konular yönetimimiz, başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey demem doğru olmaz.

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İsmail Kartal Joachim Löw sorusuna yanıt verdi! "Takımımıza odaklandık..."
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