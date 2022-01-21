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Giriş Tarihi: 21.1.2022 12:37

Ahmet Çalık unutulmuyor! Konyaspor taraftarından mezar ziyareti...

AA
Ahmet Çalık unutulmuyor! Konyaspor taraftarından mezar ziyareti...

Geçtiğimiz günlerde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Konyaspor taraftarı Ahmet Çalık'ın acısını ise unutamıyor. Ankara'ya Ahmet Çalık'ın mezarını ziyaret eden Konyasporlu taraftarlar vefat eden Ahmet Çalık dua etti ve ailesine başsağlığı diledi.

Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adını yaşatmak ve unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Apalı, AA muhabirine, Ahmet Çalık'ın vefatının Konya'yı, Türkiye'yi ve tüm dünyayı derinden sarstığını belirtti.

Çalık'ı, çoğu insanın tanımadan sevdiğine, bunun kolay rastlanır bir durum olmadığına dikkati çeken Apalı, merhumun vefatının ardından cenazesine de katıldıklarını anlattı.

Apalı, cenazeye katılamayıp kabrine gitmek isteyen çok sayıda taraftarın kendilerine başvurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Talep çok olunca dernek olarak yaklaşık 700 kişi toplanıp Ankara'ya yola çıktık. Hem mezarı başında duamızı okumak hem de ailesinin az da olsa acısını paylaşmak istedik. TFF de sezonun kalan kısmını 'Ahmet Çalık Sezonu' yaptı. Ahmet Çalık, Konyaspor'da formamızı giyen sevdiğimiz bir kardeşimizdi, takımımızda ikinci baharını yaşıyordu. Allah rahmet eylesin. Konya, vefalı bir şehirdir. Her platformda onunla yaşayacağız. Ahmet Çalık'ı unutmayacak, unutturmayacağız."

Çalık'ın kabrini ziyaret ettiklerinde duygu dolu anlar yaşadıklarını aktaran Apalı, kendilerini gören Çalık'ın babasının ve amcalarının gözyaşlarına hakim olamadığını, ziyaretlerinden onların da memnun olduğunu ifade etti.

GÖRMEZ: "AHMET ÇALIK İÇİMİZDEN BİRİYDİ"

Dernek üyesi İbrahim Görmez ise Ahmet Çalık'ın kendileri için futbolcudan çok bir abi gibi olduğunu dile getirdi.

Çok üzgün ve acılı olduklarını belirten Görmez, "Merhum, bizim için sadece futbolcu değildi, içimizden biriydi. Tribüne çağırdığımızda, gol attığında, bize doğru koşması, verdiği enerji çok başkaydı. Taraftarla sürekli iletişim halinde olurdu. Çok üzgünüz. Konya, vefalı bir şehirdir, Ahmet Çalık'ı asla unutmayacağız, kimseye de unutturmayacağız. Her platformda onu ön plana çıkaracağız." diye konuştu.

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Ahmet Çalık unutulmuyor! Konyaspor taraftarından mezar ziyareti...
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