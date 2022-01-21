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Giriş Tarihi: 21.1.2022 17:19

Galatasaray'da Babel geri döndü! Trabzonspor maçı öncesi...

İHA
Galatasaray’da Babel geri döndü! Trabzonspor maçı öncesi...

Galatasaray'da hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi hazırlıklar başladı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda dün akşam Kasımpaşa karşısında 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman hücum varyasyonları içeren tempolu çalışmayla sona erdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel takıma katıldı ve idmanda yer aldı.

Kasımpaşa maçında omzu çıkan ve redüksiyonu sahada yapılan Alpaslan Öztürk, antrenmana katılmadı ve günü tedaviyle geçirdi.

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Galatasaray'da Babel geri döndü! Trabzonspor maçı öncesi...
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