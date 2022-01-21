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Giriş Tarihi: 21.1.2022 14:08 Son Güncelleme: 21.1.2022 14:17

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük, Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük, Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Alper Ulusoy düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

22 OCAK CUMARTESİ
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 OCAK PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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Son dakika: Galatasaray-Trabzonspor derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
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