Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! "Mutlu sona bir adım daha yaklaştık"

"OYUNCUSUNA SONUNA KADAR DESTEK VEREN BİR TARAFTAR İSTİYORUM"

Trabzonsporlu taraftarlara çağrıda bulunan deneyimli teknik adam, "Biz Karadenizliyiz ve duygularımızı yoğun yaşıyoruz. Şehrin ve ülkenin buna ihtiyacı var. Önümüzde Kasımpaşa ve Konyaspor maçları var. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. 40 bin kişiyi stada bekliyorum. Oyuncusuna sonuna kadar destek veren bir taraftar istiyorum. Bunun keyfini çıkarsınlar ve sadece destek olsunlar. Duygularını yoğun yaşayan bir şehiriz. Şehrin birtakım kaygıları ve olumlu duyguları oluyor. Bunu dengelemeye çalışıyorum. Giresun maçını kazansak şampiyon mu olacaktık ya da bu akşam kazandık diye şampiyon mu olduk? Herkes 'İyi ki ligde Trabzonspor var' diyor. Bu beni mutlu ediyor. Saygı görüyoruz, özel işler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç büyüklerin şampiyonluk yarışından uzak kalması ile ilgili bir soruya Avcı, "Şampiyonluk endişemiz yok. Ben her zaman parçadan bütüne gittim. Trabzon'un olduğu yerde her zaman hedef ve yarış vardır. Burada Alanya, Hatay, Konya gibi çıkış yapan takımlar var. Antrenör kalitesi artınca organizasyon da artıyor. İlginç bir sene yaşıyoruz. Bunu biz de beklemiyorduk. Oyunumuzu geliştirip puanlarımızı almaya devam etmek istiyoruz." diye cevap verdi.

Uğurcan Çakır'ın performansını da değerlendiren Abdullah Avcı, "Trabzon'un verimli topraklarından yetişen değerli bir milli takım kalecisi. İki önemli kurtarış yaptı. Uğurcan buranın değerli bir oyuncusu. Hedefimize ulaştıktan sonra oyuncu açısından değerlendirmesi yapılır. Burada yetiştikleri için herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şu anda kimse başka bir şey düşünmüyor." şeklinde konuştu.

Ahmetcan Kaplan il ilgili de konuşan Avcı, "Ahmetcan'ın performansı bugün oyuna kendisiyle başlamayı da düşündürdü. 15 aydır bizimle. Avrupa'ya gidecek adaylardan biri. Onun da ayakları yere basacak. Okulu, eğitimi ve yabancı diliyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.