Kasımpaşa son 5 haftalık performansıyla 18 haftayı geride bıraktı! Umut Bozok’un yıldızı parlıyor

Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, 19. haftadan itibaren ise yükselişe geçti. Bu süreçte oynadığı futbolla ön plana çıkan Kasımpaşa, sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu süreçte kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'in de kulübede yer alarak teknik ekibe destek vermesi dikkati çekti.

SON 5 MAÇTA, 18 HAFTADA ELDE ETTİĞİ PUAN SAYISINI GEÇTİ

Kasımpaşa, ligdeki son 5 maçında sergilediği performansla ilk 18 haftada topladığı puanı geçmeyi başardı. Lacivert-beyazlı takım, hanesine toplam 12 puan yazdırabildiği 18. hafta sonunda 20'nci ve son sırada yer alabilmişti. Son 5 haftada ise tüm müsabakaları kazanan Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı ve küme düşme hattında uzaklaşarak 23. hafta sonunda 13. sıraya yükseldi.