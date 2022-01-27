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Giriş Tarihi: 27.1.2022 11:30 Son Güncelleme: 27.1.2022 11:41

Bir futbolcu fabrikası: Altınordu... İşte Türk futboluna kazandırdıkları yetenekler...

Bir futbolcu fabrikası: Altınordu... İşte Türk futboluna kazandırdıkları yetenekler...

Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle öne çıkan Altınordu, son olarak Enis DestanTrabzonspor'a gönderdi. Kasasını genç oyuncuların satışından gelen parayla dolduran Altınordu bu sezon 5, toplamda ise 21. satışını yaptı. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Berke Özer gibi yetenekleri ortaya çıkaran Altınordu resmen bir futbolcu fabrikası işlevi görüyor. İşte o oyuncular ve gittikleri takımlar...

Çağlar ve Cengiz Avrupa'nın devlerinde ter dökerken, İzmir temsilcisinin satışını yaptığı 21. isim Trabzonspor'a gönderdiği Enis Destan oldu Altyapısıyla Türkiye'nin haklı gururu olan Altınordu, futbolcu satışlarıyla kasasını doldurmaya devam ediyor.

Son olarak Trabzonspor'a Enis Destan'ı gönderen kırmızı-lacivertli ekip, bu sezon 5, toplamda 21. satışını gerçekleştirdi. Burak İnce'yi A.Bielefeld'e veren İzmir ekibi; Metehan Mimaroğlu (Adana Demir), Oğulcan Ülgün (Konyaspor) ve Erhan Erentürk'ü (Bursaspor) öz kaynağından çıkararak sattı.

EN ÇOK PARA ÇAĞLAR'DAN

2014-15'te 1. Lig'e adım atan Altınordu, 'futbolcu fabrikası'ndaki 21 oyuncudan 34.6 milyon Euro kazandı. En yüksek kârını Çağlar Söyüncü'yü 7.9 milyon Euro'ya Freiburg'a satarak yapan İzmir ekibi, 5.2 milyon Euro'yu da bir sonraki Leicester City'ye transferinden kasasına koydu.

CENGİZ ÜNDER VE BERKE ÖZER'DEN DE KASASINI DOLDURDU

Cengiz Ünder'i (Başakşehir) 4.8'e, Berke Özer'i de (F.Bahçe) 2.5 milyon Euro'ya gönderdi. Spor Toto 1. Lig'de tamamı Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla mücadele eden Altınordu, altyapısıyla Türk futboluna gelecekte de birçok isim kazandıracağa benziyor.

Cengiz Ünder

1997 doğumlu Cengiz 2013'te Altınordu'ya katıldı. 2016'da Başakşehir'e gitti. Sırasıyla Roma, Leicester, Marsilya formaları giydi. Şu an Marsilya'da görev yapıyor.

Berke Özer

2000 doğumlu Berke 2013'te Altınordu'ya 2018'de F.Bahçe'ye geldi. İki sezon Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü.

Burak İnce

2004 doğumlu Burak 2015'te Altınordu'ya geldi. Ara transferde Alman ekibi Bielfeld'e imza attı.

Enis Destan

2002 doğumlu Enis 2017'de Altınordu altyapısına girdi. Bu hafta Trabzonspor'a 4.5 yıllık imza attı.

Çağlar Söyüncü

1996 doğumlu Çağlar, 2014'te Altınordu'ya katıldı. 2016'da Freiburg'un yolunu tuttu. Bugün Leicester City forması giyiyor.



BÜLENT TİMURLENK: ANADOLU BU YOLU İZLEMELİ

Bir altyapı tesisi, çok sayıda saha, doğru antrenör kadrosunu oluşturmanın bir maliyeti var. Altınordu belki de sadece bir futbolcunun satışından bu maliyetin 2-3 yıllık faturasını kasasına koydu, koymaya da devam ediyor. Altınordu kaliteli malzemeyi üreten ama aslında Avrupa ve Türkiye'nin büyük markalarına oyuncularını, "Made in Altınordu" (Altınordu yapımı) olarak satan ve kazanması gerektiğinden daha azını alan bir kulüp. Çünkü vitrin değil. Altınordu bir Atalanta, Rennes, Sociedad gibi bir takım olmayı başarsa yetiştirdiği oyunculardan "Fason ücretler" kazanmaz. En basit örneği Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'dür. Yürüdükleri yol, belki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için tercih edilir bir yol olmayabilir ama konu hem sporcu yetiştirip hem de 34 milyon Euro kasaya para koymaksa bu müthiş bir sportif başarıdır. Anadolu kulüplerinin yürümesi gereken yol budur.

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Bir futbolcu fabrikası: Altınordu... İşte Türk futboluna kazandırdıkları yetenekler...
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