Bir futbolcu fabrikası: Altınordu... İşte Türk futboluna kazandırdıkları yetenekler...

Burak İnce

2004 doğumlu Burak 2015'te Altınordu'ya geldi. Ara transferde Alman ekibi Bielfeld'e imza attı.



Enis Destan

2002 doğumlu Enis 2017'de Altınordu altyapısına girdi. Bu hafta Trabzonspor'a 4.5 yıllık imza attı.

Çağlar Söyüncü

1996 doğumlu Çağlar, 2014'te Altınordu'ya katıldı. 2016'da Freiburg'un yolunu tuttu. Bugün Leicester City forması giyiyor.





BÜLENT TİMURLENK: ANADOLU BU YOLU İZLEMELİ

Bir altyapı tesisi, çok sayıda saha, doğru antrenör kadrosunu oluşturmanın bir maliyeti var. Altınordu belki de sadece bir futbolcunun satışından bu maliyetin 2-3 yıllık faturasını kasasına koydu, koymaya da devam ediyor. Altınordu kaliteli malzemeyi üreten ama aslında Avrupa ve Türkiye'nin büyük markalarına oyuncularını, "Made in Altınordu" (Altınordu yapımı) olarak satan ve kazanması gerektiğinden daha azını alan bir kulüp. Çünkü vitrin değil. Altınordu bir Atalanta, Rennes, Sociedad gibi bir takım olmayı başarsa yetiştirdiği oyunculardan "Fason ücretler" kazanmaz. En basit örneği Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'dür. Yürüdükleri yol, belki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için tercih edilir bir yol olmayabilir ama konu hem sporcu yetiştirip hem de 34 milyon Euro kasaya para koymaksa bu müthiş bir sportif başarıdır. Anadolu kulüplerinin yürümesi gereken yol budur.