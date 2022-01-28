Son dakika: Burak Elmas resmen açıkladı! Fernando Muslera’nın yerine...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Fernando Muslera, Diagne ve Luis Campos'a dair son gelişmeleri paylaşan Elmas, Roman Burki için konuştu.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
"Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem"
"Diagne'nin dönüşü Nisan'ı bulacak. Uygun bütçeyle Diagne'nin yerini dolduracağız"
Öte yandan Burak Elmas, Luis Campos ile başkan danışmanlığı için prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.