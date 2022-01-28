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Giriş Tarihi: 28.1.2022 23:05 Son Güncelleme: 28.1.2022 23:07

Son dakika: Burak Elmas resmen açıkladı! Fernando Muslera'nın yerine...

Son dakika: Burak Elmas resmen açıkladı! Fernando Muslera’nın yerine...

Son dakika haberi... Bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray, devre arasında transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Elmas, transferlerin detaylarına dair konuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün genel kurul üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Fernando Muslera, Diagne ve Luis Campos'a dair son gelişmeleri paylaşan Elmas, Roman Burki için konuştu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var. Gedson konusunu gördükten sonra imzalar atılmadan hiç bir transfer için %100 bitti demem"

"Diagne'nin dönüşü Nisan'ı bulacak. Uygun bütçeyle Diagne'nin yerini dolduracağız"

Öte yandan Burak Elmas, Luis Campos ile başkan danışmanlığı için prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Son dakika: Burak Elmas resmen açıkladı! Fernando Muslera'nın yerine...
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