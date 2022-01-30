Trezeguet, Mısır’ı yarı finale çıkardı! Mohamed Salah yıldızlaştı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Mısır ile Fas, Yaounde kentindeki Ahmadou Ahidjo Stadı'nda karşılaştı. Tunus, 6. dakikada penaltıdan Sofiane Boufal'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.