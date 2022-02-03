Kamerun-Mısır maçı öncesi Aboubakar’dan Salah için şok sözler!

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Kupada ilk finalist Sadio Mane'li Senegal oldu. Diğer yandan ikinci finalist ise bugün belli oluyor. Bugünkü yarı final maçında Kamerun ile Mısır karşı karşıya gelecek.
Kamerun'un turnuvadaki en golcü ismi olan Vincent Aboubakar, RFI'ye konuştu ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aboubakar'ın açıklamaları...
"İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE FUTBOL OYNADIM"
"Turnuvanın gol kralı olmaktansa Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı tercih ederim. 4 maçta 6 gol atmak tabii ki beklentilerimin de ötesinde. Her turnuva farklıdır. 2017'deki turnuvada fazla oynama fırsatı bulamadım. Bulduğum sürede yapabileceklerimi yaptım. Kariyerimde başardığım şeylerin hiçbiri tesadüf değildi. İstikrarlı bir şekilde futbol oynadım. Takım olarak iyiysek ben de fırsatları değerlendirdim. Herkes kapasitesi ne kadarsa o kadar oynar zaten."
"ÜLKEM VE KULÜBÜM İÇİN GOL ATTIĞIMDA HİSLERİM DEĞİŞMİYOR"
"Ülkem için gol atmakla, kulübüm için gol atmak arasında hislerim değişmiyor. Sahadayken tek arzum kazanmaktaır. Bence sorumluluk sahibi tüm futbolcular için durum aynı. Ben de bu turnuvada Kamerun forması giyen biri olarak en üst başarıyı hedefliyorum."
"Karl Toko-Ekambi ile güzel bir uyum yakaladık. Ancak, en önemlisi Kamerun'un kazanması. Karl, ben ya da bir başka oyuncu gol atar ve kazanırsak en önemlisi bu. Kamerun'un bu turnuvayı kazanmasını istiyorum."
- 2017'den sonra Porto ve Beşiktaş'ta oynadın. Şu an Körfez'desin ve oldukça formdasın. Bu turnuvaya nasıl hazırlandın?
"Açıkçası hangi ülkede ya da kıtada oynadığının bir önemi yok; iyi futbolcu iyi futbolcudur. Sadece yeteneklerinize ve kalitenize güvenmeniz gerekiyor. İyi bir oyuncuysanız, kendinizi zorlamadan bile kaliteniz ortaya çıkar. Bir Körfez ülkesine transfer olma kararı benim için kolay değildi. Ancak bu turnuvada teknik direktörüm bana güveniyor. İyi performans göstermenin anahtar noktalarından biri teknik direktörün güvenidir. Ben de performansımı yükselttim ve takımımın kazanması için goller attım."
"NEREYE GİTSEM BAŞARININ KİLİT UNSURLARINDAN BİRİ OLDUM"
"Her futbolcu, oynadığı turnuvada iz bırakmak ister. Bir noktada insanların sizin hakkınızda olumlu düşünceler içinde olmasını beklersiniz. Gittiğim tüm kulüplerde, biraz karmaşık bir başlangıç yaptığım Valenciennes hariç, hakkımda sadece olumlu şeyler söylenecek. Nereye gitsem başarının kilit unsurlarından biri oldum. Takım arkadaşlarıma yol göstermeye çalıştım. Ben doğam gereği böyleyim."
"Ben çocukken Kamerun ve Mısır arasında bir rekabet varmış ama benim bu rekabet ile ilgili hafızamda bir şeyler yok. Bugün bir şeyler başarmanın eşiğindeyiz. Sahadayken sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım. Bir hikaye yazmalıyım. Tüm oyuncular bu tür bir yarı final maçı oynamak ister. Bu tür maçlarda çok fazla duygu olur. Kendimizi kontrol etmemiz ve iyi bir maç oynamamız gerekecek."
"Kariyerim boyunca birçok şey başardım. 2010 ve 2014 yıllarında Porto, Lorient, Kamerun'da iyi zamanlar geçirdim. Bir oyuncunun niteliklerinin ortaya çıktığı anlar vardır. Mısır'a karşı kazandığımız 2017 finalinde gol atacağımı söylemiştim. Bunun için çok önceden hazırlanmıştım. Tesadüf değildi. İyi çalışmıştım. Her şeye hazırlıklıydım."
- O gün Mısırlı Muhammed Salah, iyi final bir oynadı ancak takımı kaybetti. Genel görüş, 2017'den daha güçlü bir Salah olduğu yönünde. Sen ne düşünüyorsun?
"SALAH BENİ PEK ETKİLEMEDİ"
"Daha önce onu nasıl görüyorsam öyle görüyorum. Premier Lig'de harika bir sezon geçiriyor. Ülkesinin turnuvada ilerlemesine yardımcı oldu. Ona bol şans diliyorum. En iyi kimse o kazansın. Ancak, Salah beni pek etkilemedi. Açıkça söylüyorum, çünkü ben dürüst bir insanım. Olayları farklı açıdan görürüm. Beni etkileseydi, Salah'tan etkilendim derdim. Ancak, beni pek etkilemedi. O iyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama oyun içerisinde üretken biri değil. Tabii ki Premier Lig'de iyi işler yapıyor çünkü yıllardır çok iyi performans gösteren Liverpool'da oynuyor. İyi oyuncu ama Mbappe seviyesinde biri değil."