Kamerun-Mısır maçı öncesi Aboubakar’dan Salah için şok sözler!

"Kariyerim boyunca birçok şey başardım. 2010 ve 2014 yıllarında Porto, Lorient, Kamerun'da iyi zamanlar geçirdim. Bir oyuncunun niteliklerinin ortaya çıktığı anlar vardır. Mısır'a karşı kazandığımız 2017 finalinde gol atacağımı söylemiştim. Bunun için çok önceden hazırlanmıştım. Tesadüf değildi. İyi çalışmıştım. Her şeye hazırlıklıydım."

- O gün Mısırlı Muhammed Salah, iyi final bir oynadı ancak takımı kaybetti. Genel görüş, 2017'den daha güçlü bir Salah olduğu yönünde. Sen ne düşünüyorsun?