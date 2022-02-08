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Giriş Tarihi: 8.2.2022 23:45 Son Güncelleme: 8.2.2022 23:45

Bursaspor'dan 4 transfer birden!

AA
Bursaspor’dan 4 transfer birden!

Transfer yasağı kalkan Bursaspor, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Joao Pedro ve Thievy Bifouma'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 futbolcuyla anlaşma imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, ara transfer döneminin son gününde, futbolcular Joao Pedro ve Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, Thievy Bifouma ile sezon sonuna kadar, Yusuf Türk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Joao Pedro, sonraki satışının yüzde 50'sinin eski kulübü Pacos Ferreira'ya verilmek üzere anlaşıldığı aktarıldı. Öte yandan sezon başında Turgutluspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcu Berat Altındiş'in, kulüplerin anlaşmasıyla sezonun kalan kısmını Bursaspor'da geçirmesine karar verildiği bildirildi.

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Bursaspor'dan 4 transfer birden!
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