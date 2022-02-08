Sadio Mane, Senegal’i kupaya götürdü

MANE: HAYIR, BEN KRAL DEĞİLİM

İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu Mane, 2019'da kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001 ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü ilk kez kazandı. Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim" yanıtını vererek gönülleri yeniden fethetti.

Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE OKULA GİDEMEDİ

Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü. Okula maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti.

Mane'nin en büyük hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı. Uzun süre geçmeden futbolcu izleme ekiplerinin ilgisini çeken Sadio Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu.

Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu.