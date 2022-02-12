Domenec Torrent, oyuncularına sahip çıktı! "İhtiyacımız olan şey sakinlik..."

Galatasaray'ın normal bir sezon geçirmediğini vurgulayan İspanyol teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıda olan şeylerden kendimizi izole etmemiz ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Ben geldiğimde de bulunduğumuz pozisyon belliydi. İkinci seviye ligden bir takım bizi eledi. Kulübün ihtiyacı olan şey sakinlik. Islıklamak ve tepki göstermek bize yardımcı olmuyor. Biliyorum Galatasaray taraftarı çok şevkli. Sonuna kadar gider. Maç bittiğinde yönetimi, antrenörü, oyuncuları eleştirebilirler. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız, kendi başımıza çıkamayız. Bu sene aşağıda kalma gibi problemlerle yüzleşmemek için bu durumdan birlikte çıkmamız gerekir. Galatasaray'ı değiştirmemiz gerekir. Benimle de olur başka bir hocayla da olur, aynı şey. Ben burada uzun zaman kalmayı çok isterim. Fakat anlıyorum ki antrenörlerin durumu sonuçlara göre olur."

Galatasaray'da uzun süre kalmak istediğini anlatan Torrent, "Ben Türk değilim, Katalan'ım. Galatasaray'ı içimde hissediyorum. O yüzden bu durdum taraftarları kaygılandırdığı gibi beni de kaygılandırıyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.