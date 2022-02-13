Altay’da Mustafa Denizli çıkmazı devam ediyor! İstifa etmişti...

Altay, 13 Ocak tarihinde Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Denizli de yazılı bir açıklama yaparak, siyah-beyazlı kulübe veda etmişti. Ancak 72 yaşındaki teknik adam, vedasının ardından kızının rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'a dönmek durumunda kalarak sözleşmesini resmi olarak feshedemedi. Söz konusu tarihten sonra teknik direktörlük görevi için önce Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, daha sonra da Serkan Özbalta göreve getirildi.