Mergim Berisha'nın eşini kızdırdılar! "Hayallerinizde bile başaramazsınız"

Süper Lig'de Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u Valencia ve Pelkas'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Giresunspor'un tek golünü ise yeni transfer Chiquinho attı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştı.)
SERDAR DURSUN'UN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
İkinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun'un kafasına aldığı darbe sonrası yeşil sahalarda eşine az rastlanan olaylar yaşandı. 30 yaşındaki oyuncu iyi olduğunu belirtip, sahada kalmak istedi ancak doktorlar çıkması gerektiğini söyledi. Kenara gelmesi için çağrılan golcü futbolcu bu kulak asmadı ve değişiklik tabelası kalktığında 'Çıkmayacağım' dedi.
Bu sırada devreye hakem girdi ve oyuncunun yanına gidip çıkmasını söyledi. Ancak tabela ikinci kez kalktığında kenara giden Serdar, bu kez de doktorlarla polemik yaşadı. 58'de yerini Berisha'ya bırakan Serdar Dursun, hastaneye götürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuzun zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) kırık tespit edilmiştir. Ameliyata alınacaktır" denildi.
BERİSHA'NIN EŞİNİ ÇOK KIZDIRDILAR
Performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın eşi Vesa Berisha, sosyal medyadan sert açıklamalar yaptı. Kendilerine gönderilen mesajlara sinirlenen Vesa Berisha, "Çok komik. Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum! Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile başaramazsınız" paylaşımını yaptı.
KİM'DEN BRUCE LEE MODELİ!
Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Kim Min Jae, saç modeliyle dikkat çekti. Yeni stiliyle ünlü uzak doğulu oyuncu Bruce Lee'ye benzetilen Kim, takım arkadaşları tarafından da bu lakapla çağrılmaya başlandı!
'FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ OLDU'
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, F.Bahçe'nin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Takım oyunundan uzak kaldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin de iyi oynaması bizi zorladı. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü" dedi.
FERDİ HATAY MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'de dün Giresun'da 90 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla sınırı aştı ve cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
BAŞKAN GİRESUN'A GELMEDİ
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Giresun deplasmanına gelmedi. Kafileye Ruşen Çetin, Burak Kızılhan, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş eşlik etti. Yöneticiler, karşılaşma öncesinde Giresun Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni tesisinin açılışına katıldı.