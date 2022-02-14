Olaylı Brezilya - Arjantin maçı tekrar oynanacak!

Güvenlik ve kamu düzenine karşı yapılan ihlaller sebebiyle Brezilya Futbol Federasyonuna 500 bin İsviçre frangı, maça hazırlık ve katılım aşamasında güvenlik ve kamu düzenine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonuna 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi. Maçın yarıda kalarak ertelenmesi nedeniyle her iki futbol federasyonuna, ayrıca 50 bin İsviçre frangı para cezası kesildi.