Erick Pulgar, Galatasaray’a transferini anlattı

Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, GSTV'ye konuştu. İşte Pulgar'ın açıklamaları...

"Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Daha önce duymuştum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Temsilcim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin? Çok güzel bir fırsat' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar.