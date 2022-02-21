Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray kötü gidişe son vermek istiyor! Göztepe maçında 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:47 Son Güncelleme: 21.2.2022 18:56

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe son vermek istiyor! Göztepe maçında 11'ler belli oldu...

Son dakika: Galatasaray kötü gidişe son vermek istiyor! Göztepe maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon bir türlü beklenen sonuçları alamayan Galatasaray, küme düşme hattına yakın bir konumda yer alıyor. Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Zorlu mücadeleden 3 puan çıkararak çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da 11'ler belli oldu...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo.

Galatasaray: Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, 1 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez forma giyecek. Öte yandan yeni transfer Erick Pulgar da ilk kez 11'de başlıyor.

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü. Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

TORRENT YÖNETİMİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

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