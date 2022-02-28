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Giriş Tarihi: 28.2.2022 17:29

Fenerbahçe'ye Barcelona'dan transfer! İsak Vural resmen açıklandı (FB spor haberi)

Fenerbahçe’ye Barcelona’dan transfer! İsak Vural resmen açıklandı FB spor haberi

Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'deki son 2 maçını da kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, bir dönem Barcelona ve Benfica altyapısında da forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer ettiğini açıkladı.

İSAK VURAL KİMDİR

Konyalı babası, Norveçli annesi olan 2006 doğumlu İsak'ın, genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan yıldız adayı, top hakimiyeti ve fiziğiyle 10 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu.

BENFICA'DAN GELDİ

Ancak ailesi İspanya'ya getirilmediği için buradan ayrıldı ve Benfica'ya gitti. Portekiz kulübü ve oyuncunun ailesiyle uzun süredir görüşen Fenerbahçe de bombayı patlatıp, İsak'ı renklerine bağladı. Genç ismin de hayalinin sarı-lacivertlilerde oynamak olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Barcelona'dan transfer! İsak Vural resmen açıklandı (FB spor haberi)
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