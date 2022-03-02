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Giriş Tarihi: 2.3.2022 15:25 Son Güncelleme: 2.3.2022 15:43

Arda Turan’dan ilginç çıkış! “Onu da yanımda götüreceğim”

Arda Turan’dan ilginç çıkış! “Onu da yanımda götüreceğim”

Galatasaray'da basına açık olarak gerçekleşen antrenmanda renkli görüntüler kaydedildi. Son zamanlarda gündemden adı düşmeyen Arda Turan ile muhabirler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Galatasaray gündeminin son zamanlardaki en önemli isimlerinden birisi olan kaptan Arda Turan'nın ifadeleri, bu sabah basına açık olarak yapılan antrenmanlarda herkesi güldürdü.

Arda Turan muhabirlerin yanından geçtiği sırada gülerek, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." dedi. Tecrübeli oyuncu, "Kimi götüreceksin kaptan?" sorusuna cevap vermedi.

Galatasaray'la bu sezon sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun futbolu bırakacağı iddia ediliyor.

GALATASARAY'IN İDMANINI SENSİBİLE DE İZLEDİ

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda başlarken, daha sonra sahada devam etti. Sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlıktan çıkan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ayrıca antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti. Antrenman, drone yardımıyla da analizler yapılması için yakından izlendi.

İdman öncesinde 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın da doğum günü, takım arkadaşları eşliğinde kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Arda Turan’dan ilginç çıkış! “Onu da yanımda götüreceğim”
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