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Giriş Tarihi: 6.3.2022 23:11 Son Güncelleme: 6.3.2022 23:18

TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası inceleme kararı

TFF’den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası inceleme kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır. Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz."

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TFF'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası inceleme kararı
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