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Giriş Tarihi: 9.3.2022 00:49 Son Güncelleme: 9.3.2022 00:52

Bayern Munih, Salzburg’a gol oldu yağdı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran maç…

Bayern Munih, Salzburg’a gol oldu yağdı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran maç…

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Son 16 turunda Bayern Munih - Salzburg eşleşmesinde çeyrek finale yükselen takım Alman devi Bayern oldu. İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin ikinci maçını Bayern Munih, 7-1 kazandı.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna damga vuran maç Bayern Munih ile Salzburg arasında oynandı.

Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda Salzburg ile 1-1 berabere kalan Bayern, ikinci maçta rakibine gol oldu yağdı.

Karşılaşmanın ilk 23 dakikasında Lewandowski'nin art arda golleriyle 3-0 öne geçen Bayern, 31'de Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da golle başlayan panzerler, 54 ve 83. dakikalarda Müller, 85'de Sane'nin golleriyle sahadan 7-1 galip ayrıldı. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Kjaergaard kaydetti.

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Bayern Munih, Salzburg’a gol oldu yağdı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran maç…
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