Bayern Munih, Salzburg’a gol oldu yağdı! Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran maç…

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna damga vuran maç Bayern Munih ile Salzburg arasında oynandı.
Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda Salzburg ile 1-1 berabere kalan Bayern, ikinci maçta rakibine gol oldu yağdı.
Karşılaşmanın ilk 23 dakikasında Lewandowski'nin art arda golleriyle 3-0 öne geçen Bayern, 31'de Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da golle başlayan panzerler, 54 ve 83. dakikalarda Müller, 85'de Sane'nin golleriyle sahadan 7-1 galip ayrıldı. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Kjaergaard kaydetti.