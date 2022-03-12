Umut Bozok'tan Stefan Kuntz'a milli takım mesajı! "Portekiz maçında..."

"HEDEFİM PORTEKİZ MAÇININ KADROSUNDA OLMAK"

A Milli Takım'ın 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile oynayacağı karşılaşmada kadroda olmak istediğini söyleyen Umut Bozok, "Tabii ki bir Türk futbolcunun ilk hedefi Milli Takım formasını giymektir. Benim de hedefim tabii ki kadroda olmak. Milli Takım forması giyen çok iyi forvetler var. Gerçekten çok yetenekli isimler var. Neden olmasın, çok inanıyorum. Belki Portekiz'e gideriz hep beraber" dedi.

YENİ SÖZLEŞME YAPACAK MI?

Gol krallığında 14 gole ulaşan başarılı futbolcu, yeni sözleşme konusunda ise "Buraya kiralık olarak geldim ve kulübümde opsiyon var. Ama henüz konuşmadık transfer konusunu. Yakında Serkan Reçber'le görüşeceğiz. Hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı. Umut Bozok son olarak, A Milli Takım'ın Portekiz karşısındaki şansını da değerlendirerek "Türk oyuncuların bu ara performansı çok yüksek. Bence Portekiz'e karşı zor bir maç olacak ama hayırlısıyla Türkiye kazanacak bu karşılaşmayı" diye konuştu.