Mario Lemina'dan çok konuşulan Fatih Terim itirafı! "25 yaşında Türkiye'ye geldiğinizde..."

LEMİNA'DAN PJANİC İTİRAFI: "TOP AYAĞINDAYKEN İNANILMAZ BİRİ OLUYOR"

Eski takım arkadaşı olan Pjanic için konuşan Lemina şunları söyledi: "Top ayağındayken Miralem Pjanic, inanılmaz biri oluyor. Birkaç yıllık antrenmanda topu ondan sadece bir kez alabildim, bana daha önce topu atan kişiye ulaşmam için zaman vermedi."