Mario Lemina'dan çok konuşulan Fatih Terim itirafı! "25 yaşında Türkiye'ye geldiğinizde..."

İngiltere Premier lig ekibi Southampton'ın eski orta saha oyuncusu ve 2019-20 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, Southampton'da geçirdiği süre boyunca çok fazla bireysel olduğunu kabul etti.
Gabonlı yıldız Mario Lemina, Ağustos 2017'de Juventus'tan 17 milyon sterlinlik bir anlaşma karşılığında Premier Lig ekibi Southampton'a transfer oldu ve burada beş yıl geçirdi.
İlk iki yılında kulübün düzenli oyuncusuydu, ancak bu beş yılın çoğunu önce Galatasaray ve daha sonra da Fulham'da kiralık olarak geçirdi.
RALP HASSEHUTTL'IN GELİŞİ SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ
2018'de teknik direktör Ralph Hassehuttl'ın gelişinin ardından işler onun için daha da zorlaşmaya başladı. Lemina, Avusturya'nın yüksek enerjili, pres yapan bir takım talebine uygun özelliklere sahip bir oyuncu değildi.
"SOUTHAMPTON'A GELDİĞİMDE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIM"
L'Equipe'e verdiği demeçte, "Juventus'tan ayrılıp Southampton'a geldiğimde farklı bir boyut kazandığımı hissettim" dedi.
"Çok daha yüksek bir statüyle geliyorum; güçlü hissediyorum. Ama yine de, bireysel düzeyde, yetenekli bir oyuncu olduğum gerçeğine odaklanmaya devam ediyorum. Yeni geldiğimde takıma yardımcı olmak için neler yapabileceğimi tam olarak düşünemiyordum."
"G.SARAY'A GELDİĞİMDE ÇOK DEĞİŞTİM"
"Southampton'dan Galatasaray'a geçtiğimde bu durum değişiyor (2019 yazında). 25 yaşında Türkiye'ye gittiğinizde kendinize doğru seçimi yapıp yapmadığınızı soruyorsunuz."
LEMİNA'DAN FATİH TERİM İTİRAFI: "YETENEĞİNİ BİLİYORUZ"
"Ama sonunda, kariyerimin en iyi deneyimiydi. Orada bir teknik direktör Fatih Terim bana "Yeteneğini biliyoruz, kişiliğini bir kenara bırak, kendini takımın hizmetine ver" dedi.
"TERİM, OLDUĞUM OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ"
"Bu fikri kafama koydu ve tıkladı. Olduğum oyuncuyu tamamen değiştirdi. Daha önce, top sürmeyi veya topla çizgileri kırmaya çalışmayı daha çok düşündüm. Bugün, artık yapmak istediğim şey bu değil."
Mario Lemina, Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda Galatasaray'a 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak gelmişti.
LEMİNA'DAN PJANİC İTİRAFI: "TOP AYAĞINDAYKEN İNANILMAZ BİRİ OLUYOR"
Eski takım arkadaşı olan Pjanic için konuşan Lemina şunları söyledi: "Top ayağındayken Miralem Pjanic, inanılmaz biri oluyor. Birkaç yıllık antrenmanda topu ondan sadece bir kez alabildim, bana daha önce topu atan kişiye ulaşmam için zaman vermedi."
Lemina, Southampton formasıyla sadece 52 maça çıkabildi. Galatasaray ve Fulham'da kiralık olarak oynayan Gabonlu yıldız geçen yaz, 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa ekibi Nice'e transfer oldu.