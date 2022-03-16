Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa’da zirvede! 3235 oyuncu arasında...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncu Arda Güler, henüz 17 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle ön plana çıkmayı başardı.
Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, izleyenleri adeta mest etti.
Türk futbolu açısından da büyük önem taşıyan genç yıldız, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fenerbahçe yönetimi ise hızlı davranarak 17 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesini uzatmaya karar verdi.
Öte yandan Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen 3235 oyuncu arasında zirveye yerleşmeyi başardı.
Opta'nın verilerine göre; 2005 doğumlu Arda Güler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde sahaya çıkan 3235 oyuncu arasında gol atan ve asist yapan en genç isim oldu.