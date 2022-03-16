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Giriş Tarihi: 16.3.2022 14:51 Son Güncelleme: 16.3.2022 14:56

Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Hedefsiz kalan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli’nin gelecek sezonla ilgili kredisi tamamen tükendi. Yönetimin listesindeki 5 ismin yanı sıra yerli hoca olarak da o isim öne çıkıyor. İşte tüm detaylar ve Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray derbisini kaybeden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Beşiktaş'ta gelecek sezon için birçok teknik adamla yapılan görüşmeler Önder Karaveli'nin akıbetinin netleşmemesi nedeniyle beklemeye alınmıştı.

Ancak siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından ligde de G.Saray'a kaybetmesi deneyimli hocanın kredisini tamamen tüketti.

Taraftarların da baskısının ardından dün yönetim kurulu Başkan Ahmet Nur Çebi öncülüğünde Vodafone Park'ta olağanüstü toplandı.

İKİSİ GİZLİ TOPLAM 6 ADAY

Teknik direktör konusunda yabancı ve yerli adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın listesindeki Daniel Farke, Esprito Santo ve Jindrich Trpisovsky dışında adı gizli tutulan iki isim ile ilgili yönetimin fikir beyan ettiği toplantıda Başkan Çebi, Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine sordu.

Net karar çıkmasa da Çebi, Güneş'i bir kez daha masaya taşıyarak yerlide listesinde bir numara olarak işaret etti.

ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE BEŞİKTAŞ

SÜPER LİG

- Beşiktaş-Kayseri: 4-2
- F.Bahçe-Beşiktaş: 2-2
- Beşiktaş-Göztepe: 2-1
- Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
- Ç. Rizespor-Beşiktaş: 2-2
- Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0
- Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
- Y. Malatya-Beşiktaş: 1-1
- Beşiktaş-Antalya: 0-0
- Adana Demir-Beşiktaş: 1-1
- Beşiktaş-Altay: 1-0
- Sivas-Beşiktaş: 2-3
- Beşiktaş-Başakşehir: 2-2
- G.Saray-Beşiktaş: 2-1

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- Beşiktaş-Altay: 1-0
- Beşiktaş-Göztepe: 0-0 (Pen: 3-1)
- Beşiktaş-Kayseri: 1-2

SÜPER KUPA

- Beşiktaş-Antalya: 1-1 (Pen: 4-2)

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Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....
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