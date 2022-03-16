Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni hoca ve yeni transferlerle yeni sezonda başarı hedefleyen sarı-lacivertlilerde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk haftaları lider tamamlamıştı. Ancak üst üste gelen kötü sonuçlar, Fenerbahçe'nin ritmini bozdu.
Pereira ile UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertlilerde göreve İsmail Kartal devam etti.
Deneyimli çalıştırıcıyla ligde bir ivme yakalayan Fenerbahçe, yeniden üst sıralara yükselirken, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şansını yitirdi.
Geçici olarak takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın da birçok eleştirilmesi, Fenerbahçe yönetimini teknik direktör konusunda hızlı hareket etmeye sevk etti.
Vitor Pereira'nın ayrılığından itibaren konuşulan bir isim olan Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi.
Takımın başına geçmesi için yoğun çaba sarf eden Ali Koç'un, yakın zaman Löw ile olan görüşmelere nokta koyması bekleniyor.
Alman teknik adamla henüz resmi bir anlaşma sağlamayan yönetim, ilerleyen günlerde kesin bir sonuca varacak.
Öte yandan prensip anlaşmasına varılan Alman hocanın transfer listesinde flaş bir ismin olduğu ortaya çıktı.
GOLCÜSÜYLE GELİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında.
Löw'ün golcü listesinde ilk sırada ise Hollandalı genç forvet bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Joshua Zirkzee, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numara.
Genç futbolcu Belçika Ligi'nde Anderlecht formasıyla bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligde 3. sırada yer alan takımıyla 29 maça çıkan Zirkzee'yi 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 kez de gol pası verdi.