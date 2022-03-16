Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
Giriş Tarihi: 16.3.2022 21:45 Son Güncelleme: 16.3.2022 22:04

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda 2021-2022 sezonunda taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Vitor Pereira ile başlanan sezona İsmail Kartal ile devam eden sarı-lacivertlilerde yeni sezonda Joachim Löw’ün teknik direktörlük görevine geçmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde Ali Koç’un açıklaması beklenen Löw, kendi golcüsüyle birlikte gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Yeni hoca ve yeni transferlerle yeni sezonda başarı hedefleyen sarı-lacivertlilerde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk haftaları lider tamamlamıştı. Ancak üst üste gelen kötü sonuçlar, Fenerbahçe'nin ritmini bozdu.

Pereira ile UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertlilerde göreve İsmail Kartal devam etti.

Deneyimli çalıştırıcıyla ligde bir ivme yakalayan Fenerbahçe, yeniden üst sıralara yükselirken, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şansını yitirdi.

Geçici olarak takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın da birçok eleştirilmesi, Fenerbahçe yönetimini teknik direktör konusunda hızlı hareket etmeye sevk etti.

Vitor Pereira'nın ayrılığından itibaren konuşulan bir isim olan Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Takımın başına geçmesi için yoğun çaba sarf eden Ali Koç'un, yakın zaman Löw ile olan görüşmelere nokta koyması bekleniyor.

Alman teknik adamla henüz resmi bir anlaşma sağlamayan yönetim, ilerleyen günlerde kesin bir sonuca varacak.

Öte yandan prensip anlaşmasına varılan Alman hocanın transfer listesinde flaş bir ismin olduğu ortaya çıktı.

GOLCÜSÜYLE GELİYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Löw'ün göreve gelmesi takdirde Fenerbahçe yönetiminden yüklü bir transfer bütçesi talep edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Alman hocanın özellikle ileri uçta bazı problemler gördüğü ve buna göre transfer listesini oluşturduğu gelen haberler arasında.

Löw'ün golcü listesinde ilk sırada ise Hollandalı genç forvet bulunuyor. Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Joshua Zirkzee, ünlü hocanın transfer listesinde 1 numara.

Genç futbolcu Belçika Ligi'nde Anderlecht formasıyla bu sezon fırtına gibi esiyor. Ligde 3. sırada yer alan takımıyla 29 maça çıkan Zirkzee'yi 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 kez de gol pası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu Avrupa yolcusu! Fransızlar G.Saray'ın prensini alıyor...
Türkücü Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay’ı aldatıyor mu? Ortalığı sarsan yasak aşk videosu! Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü
Son dakika Beşiktaş haberi: Önder Karaveli bitti! İşte sıradaki ilk hoca adayı....
Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...
Carlo Ancelotti futbol tarihine geçmeye çok yakın! Real Madrid'i şampiyon yaparsa...
Rusya Ukrayna savaşının bitiş tarihini verdiler! Açıklamalar art arda geldi
Bu kez de Ukrayna'da görüntülendi! Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor...
"Donla mayoyla sahneye çıkılmaz" sözleriyle tartışma yaratan İzzet Yıldızhan'dan yeni çıkış: Bu Gülşen de var ya, ne diyeyim sana!
Son dakika: EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama
Son Dakika! Mahkemeden flaş karar! İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminden önce yazılan sır mektup yıllar sonra ortaya çıkmıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Joachim Löw gelirken golcüsünü de getiriyor! Dünya devinden Fenerbahçe için geliyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA