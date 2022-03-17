Son dakika: Bafetimbi Gomis’ten bomba itiraflar! Fransa’ya neden transfer olmadı?

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY..."

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Bafetimbi Gomis, "Serbest oyuncu konumuna geldiğimde Saint Etienne Sportif Direktörü Loic Perrin beni aradı. Daha önce Perrin ile takım arkadaşlığı yapmıştık ancak o benim için bir arkadaştan çok daha fazlası. Bana tecrübeli bir forvet aradıklarını söyledi ancak ona önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.