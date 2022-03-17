Son dakika: Bafetimbi Gomis’ten bomba itiraflar! Fransa’ya neden transfer olmadı?

Al-Hilal ile olan sözleşmesini sonladırdıktan sonra serbest oyuncu konumuna gelen tecrübeli oyuncu Bafetimbi Gomis, neden Saint Etienne yerine Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı.
ST. ETIENNE, GOMIS'İ İSTİYORDU
Çalkantılı bir kış transfer dönemi geçiren Saint Etienne, forvet hattına net bir golcü transfer etmek için Bafetimbi Gomis ile anlaşmanın yollarını arıyordu. Ancak Gomis'in Galatasaray'ı tercih etmesi, Fransız ekibini Enzo Crivelli'ye yöneltti.
"ÖNCELİĞİM GALATASARAY..."
Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Bafetimbi Gomis, "Serbest oyuncu konumuna geldiğimde Saint Etienne Sportif Direktörü Loic Perrin beni aradı. Daha önce Perrin ile takım arkadaşlığı yapmıştık ancak o benim için bir arkadaştan çok daha fazlası. Bana tecrübeli bir forvet aradıklarını söyledi ancak ona önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.
"DÖNÜŞÜM PROBLEM YARATIRDI"
Saint Etienne'in her zaman kalbinde olacağını söyleyen Gomis, "Saint Etienne, benim küçüklük kulübüm. Ancak geri dönüşümün uygun olacağını düşünmedim. Benim dönüşüm, kulübün şu anda uğraşamayacağı problemler yaratabilirdi. St. Etienne'den Lyon'a transfer olduğum zaman süreç çok kötü yönetilmişti ve taraftarlar bana nefret kusmuştu. St. Etienne'in sakinliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma ise kariyerimin sonuna yaklaşırken iplerin benim elimde olmasını istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
GALATASARAY'DA ETKİSİNİ HİSSETTİRDİ
Devre arasında Galatasaray'a geri dönen Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı kırmızılı ekiple çıktığı 6 maçta 3 gol kaydetti.
BARCELONA KARŞISINDA NASIL BİR 11 OLACAK?
Barcelona rövanşında Galatasaray ilk 11'inde sürpriz olmayacak. Torrent, Camp Nou'dan 0-0 beraberlikle dönen takımı sahaya sürecek. Pena'nın önünde Boey-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Taylan ve Berkan'ı Feghouli tamamlayacak. İleri uçtaki Mohamed'e sağdan Babel, soldan Kerem destek verecek.
TERİM'İN LAZİO MAÇINDAKİ TAKTİĞİ UYGULANACAK
Fatih Terim döneminde Lazio'ya karşı oynanan ve iki maçta 4 puanla sonuç veren futbolu dikkate alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Barcelona rövanşında aynı taktiği uygulayacak. Takım savunmasına öncelik tanıyacak sarı-kırmızılılar, geçiş hücumlarıyla yıldızı Kerem'i pozisyonlara sokmaya çalışacak.