A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Beşiktaş’ın değerini geç anladım

"Futbolcu olarak hatalarınız nedir? diye sorarsanız 'Beşiktaş'ta bir ya da iki yıl daha kalmamak' derim. Huzur ve mutluluk doluydu. Değerini geç anladım." "Stadyumlarda, tesislerde ve birçok alanda çok önemli gelişmeler olmuş ama benim geldiğim ilk dönemde Türk takımları Avrupa'da daha başarılıydı."
AMilli Takımımız, Katar 2022 Dünya Kupası yolunda yarınPortekiz ile zorlu bir maça çıkacak. Ay-Yıldızlılar'ın Alman hocası Stefan Kuntz, SABAH Spor'a verdiği röportajda "İnanarak ve çalışarak mucizeyi çağırabilirsiniz" demiş ve "Herkes herkesi yenebilir,Portekiz'in favori gösterilmesi normalama onlar için de zor bir 90 dakika olacak" diye eklemişti. Röportajın bu bölümünde Kuntz'un futbola genel bakışı ve futbolculuk günlerinden izler bulacaksınız. 1995-1996'da 1 yıl Beşiktaş'ta oynadınız.O günden yana Türk futbolunda ne gibideğişimler gördünüz?
Uzun zaman oldu. O gün futbolcu olarak Türk futboluna bakıyordum. Şu an da değişik ülkelerden 20'ye yakın kulübü takip etmek durumundayım. Aradan 26 yıl geçti.4-5 ay içinde kesin bir yargıyavarmak zor. Dört büyük takımdan birinin hocası olsam daha net, vurucu bir cevap verebilirdim. Stadyumlarda, tesislerde ve birçok alanda çok önemli gelişmeler olmuş ama o dönemlerde Türk takımlarının Avrupa'da daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebeplerini iyi görmeliyiz ve düzeltmeliyiz. Beşiktaş takımı yaşamında ne kadaryer tutuyor? EURO 96'da bulunmam ve İngiltere'ye attığım gol dahil, başarılı bir performans sergileyip sonrasında yeniden Almanya'ya transfer olmamda Beşiktaş performansımın direkt etkisi var. Bana 'Futbolcu olarak yaptığınız hatalar nedir?' diye sorsanız Beşiktaş'ta bir ya da iki yıl daha kalmamak derim. Benim için huzur ve mutluluk dolu anlardı. Beşiktaş'ta zaman geçirmenin değerini geç anladım. O dönem Daum gidecek yerine Scala gelecek dedikoduları çıkmıştı. Takımların 3 yabancı kontenjanı vardı. İtalyan hocagelirse İtalyan oyuncu getirirdiye düşündük. Türkiye'den erken ayrılmaktan pişmanlık duyuyorum. Aslında takımiyiydi ve hiç dedikodu yoktu.
SORUNU DIŞARIDA ARAMAK YANLIŞ
Avrupa'nın önde gelen ligleriyleTürkiye arasında makasınaçıldığını düşünüyor musunuz?
Veriler ve tablo ortada.Vurgulamak istediğim birkonu da bu. Avrupa futboluyla,Avrupa'nın büyük ligleriylefarkın açıldığı bir gerçek. Oyuntarzı, futbolcu davranışları,sürekli yaşanan itirazlar, hiçbitmeyen sakatlıklar, oyununsürekli kesilip sekteye uğramasındave kalitenin düşmesigibi sıkıntılardan bahsedebiliriz.Bunlardüzeltilmezse farkgiderek büyümeyedevam edecek."Fark nasılkapanır?" derseniz,önce özeleştiri yapılacak. Herkes sorumluluğunun farkınavaracak.
Ortak sorumlulukvar. Oyuncuların, hocaların,hakemlerin, medyanın, yöneticilerin,taraftarların sosyalmedyada yorum yapanların dasorumluluğu var. Bunun yanlışolduğunu bilmemiz ve düzeltmekiçin çalışmamız lazım.Almanya'da bir sözümüzvar.'Ortada ters giden bir şeyvarsa önce kendi burnumuzadokunarak düzeltmeliyiz.'Dışarıda sorumluaramak yanlış vebaşkalarını kurbanseçip sorumluluğuonlara yıkmakdoğru değil.Çözümün birparçası olmaklazım.
ALTINTOP'U DİNLİYORUM!
Milli Takımlardan Sorumluyönetici Hamit Altıntop'la ilişkiniz nasıl?
Hedeflerimiz bir, Türk futbolunu hak ettiğiyere getirmek. Fikirlerimiz uyuşuyor. Tecrübeli sayılacakkadar uzun bir süredir futbolun içindeyim. En iyisiniyapmak görevimiz. Futbol konusunda herkesle konuşurum,tartışırım ve en doğru kararı vermeye çalışırım. Bu HamitAltıntop ile olur, yardımcılarımla olur, futbolcularımla ve bazende medya ile olur. Değerli fikirleri dinler ve en son kararımı veririm.Umarım bu duygu ve fikir birliğinden başarı çıkacak.
TÜRK HOCALARIN İŞİ ZOR!
Derwall, Feldkamp,Daum, Osieck, Löw…Alman hocalar Türkiye'degüzel izler bıraktılar? Ne dersiniz?
Doğru... Sadece Alman hocalar değil, Alman oyuncularda çok güzel izler bıraktılar. Çünkü Türk halkını iyi bildiklerinidüşünüyorum. O zamanlar bu Alman hocaların fikirlerinesaygı duyuldu ve onların söyledikleri dinlendi. Gelişim birliktegeldi. Bu insanlar aynı zamanda zeki, disiplinli ve çalışkan isimlerdi.Bu yüzden iyi izler bıraktılar, bırakmaya da devam edeceğiz.
Türk hocaların Almanya'da ya da diğer5 büyük ligde görev alma durumu ne seviyede olur?
Onu başarmak kolay değil. Hoca olarak iki tarafı da kültürü de iyibilmek gerekiyor. Futbolculuk gibi değil. 5 büyük lig diye bilinenliglerden Pro lisans almışsanız ve tatmin edici bir CV'ye sahipsenizşansınız daha yüksek oluyor. Bu liglerden herhangi birindehoca değişikliği olduğunda ilk hangi isimler gündeme geliyor?Bunlardan kaç tanesi Türk teknik adamlardan oluyor?Bu sorunun cevabı Türk futbolunun ve hocalarınınimajında saklı. Türk liginin izlenirliği,hocaların daha çok yurt dışına açılmalarınave gelişimlerine katkı sağlayabilir.
TAKIM ARKADAŞLARIMLA YEMEKTE BULUŞACAĞIM
Geçen bir lokantaya gittik. "27 yılönce de buraya gelmiştiniz" dediler.İstanbul işten zaman kalırsakeşfedilmeyi bekleyen güzel birşehir. Yakında eski takım arkadaşlarımRecep Çetin, RızaÇalımbay, Mehmet Özdilekve Sergen Yalçın başta olmaküzere dostlarımla bir yemekyeme planım var.
KUNTZ'UN EN'LERİ
En sevdiği Türkyemeği: Katmer En son okuduğukitap: A Tasteof the Liverpool Way: A RecipeFor Success (MonaNemmer) atadı;başarı için reçete) En sevdiği aktör:Christoph Waltz En sevdiği aktris:Penélope Cruz En sevdiği efsanefutbolcu: Pelé Son izlediği film:James Bond - NoTime To Die (JamesBond – Ölmek içinzaman yok) FIFA Ballond'Or'u kim almalıydı?RobertLewandowski