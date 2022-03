A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Beşiktaş’ın değerini geç anladım

SORUNU DIŞARIDA ARAMAK YANLIŞ

ALTINTOP'U DİNLİYORUM!

TÜRK HOCALARIN İŞİ ZOR!

TAKIM ARKADAŞLARIMLA YEMEKTE BULUŞACAĞIM

KUNTZ'UN EN'LERİ

Milli Takımımız, Katar 2022 Dünya Kupası yolundaAy-Yıldızlılar'ın Alman hocası Stefan Kuntz 'a verdiği röportajdademiş vediye eklemişti. Röportajın bu bölümünde Kuntz'un futbola genel bakışı ve futbolculuk günlerinden izler bulacaksınız.Uzun zaman oldu. O gün futbolcu olarak Türk futboluna bakıyordum. Şu an da değişik ülkelerden 20'ye yakın kulübü takip etmek durumundayım.Dört büyük takımdan birinin hocası olsam daha net, vurucu bir cevap verebilirdim. Stadyumlarda, tesislerde ve birçok alanda çok önemli gelişmeler olmuş ama o dönemlerde Türk takımlarının Avrupa 'da daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebeplerini iyi görmeliyiz ve düzeltmeliyiz. EURO 96 'da bulunmam ve İngiltere 'ye attığım gol dahil, başarılı bir performans sergileyip sonrasında yeniden Almanya 'ya transfer olmamda Beşiktaş performansımın direkt etkisi var. Bana 'Futbolcu olarak yaptığınız hatalar nedir?' diye sorsanız Beşiktaş'ta bir ya da iki yıl daha kalmamak derim. Benim için huzur ve mutluluk dolu anlardı. Beşiktaş'ta zaman geçirmenin değerini geç anladım. O dönem Daum gidecek yerine Scala gelecek dedikoduları çıkmıştı. Takımların 3 yabancı kontenjanı vardı. Türkiye 'den erken ayrılmaktan pişmanlık duyuyorum. AslındaVeriler ve tablo ortada.Vurgulamak istediğim birkonu da bu. Avrupa futboluyla,Avrupa'nın büyük ligleriylefarkın açıldığı bir gerçek. Oyuntarzı, futbolcu davranışları,sürekli yaşanan itirazlar, hiçbitmeyen sakatlıklar, oyununsürekli kesilip sekteye uğramasındave kalitenin düşmesigibi sıkıntılardan bahsedebiliriz.Bunlardüzeltilmezse farkgiderek büyümeyedevam edecek."Fark nasılkapanır?" derseniz,önce özeleştiri yapılacak. Herkes sorumluluğunun farkınavaracak.Ortak sorumlulukvar. Oyuncuların, hocaların,hakemlerin, medyanın, yöneticilerin,taraftarların sosyalmedyada yorum yapanların dasorumluluğu var. Bunun yanlışolduğunu bilmemiz ve düzeltmekiçin çalışmamız lazım.Almanya'da bir sözümüzvar.'Dışarıda sorumluaramak yanlış vebaşkalarını kurbanseçip sorumluluğuonlara yıkmakdoğru değil.Çözümün birparçası olmaklazım.Hedeflerimiz bir, Türk futbolunu hak ettiğiyere getirmek. Fikirlerimiz uyuşuyor. Tecrübeli sayılacakkadar uzun bir süredir futbolun içindeyim. En iyisiniyapmak görevimiz. Futbol konusunda herkesle konuşurum,tartışırım ve en doğru kararı vermeye çalışırım. Bu HamitAltıntop ile olur, yardımcılarımla olur, futbolcularımla ve bazende medya ile olur. Değerli fikirleri dinler ve en son kararımı veririm.Umarım bu duygu ve fikir birliğinden başarı çıkacak.Doğru... Sadece Alman hocalar değil, Alman oyuncularda çok güzel izler bıraktılar. Çünkü Türk halkını iyi bildiklerinidüşünüyorum. O zamanlar buve onların söyledikleri dinlendi. Gelişim birliktegeldi. Bu insanlar aynı zamandaBu yüzden iyi izler bıraktılar, bırakmaya da devam edeceğiz.Onu başarmak kolay değil. Hoca olarak iki tarafı da kültürü de iyibilmek gerekiyor. Futbolculuk gibi değil.Bu liglerden herhangi birindehoca değişikliği olduğunda ilk hangi isimler gündeme geliyor?Bunlardan kaç tanesi Türk teknik adamlardan oluyor?Bu sorunun cevabı Türk futbolunun ve hocalarınınimajında saklı.Geçen bir lokantaya gittik.dediler.İstanbul işten zaman kalırsakeşfedilmeyi bekleyen güzel birşehir. Yakında eski takım arkadaşlarımbaşta olmaküzere dostlarımla bir yemekyeme planım var.KatmerA Tasteof the LiverpoolA RecipeFor Success (MonaNemmer) atadı;başarı için reçete)Christoph WaltzPenélope CruzPeléJames Bond - NoTime To Die (JamesBond – Ölmek içinzaman yok)RobertLewandowski