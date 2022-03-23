Trabzonspor’un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu’ndan şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'un uzun süre şampiyon olamamasının efsanevi oyuncular üzerinde bir yük oluşturduğunu anlatan Semercioğlu, şöyle devam etti:

"Bizimle ilgili, 'Efsanevi oyuncular', 'Son şampiyonluk' denmesi üzerimizde yük oldu. Trabzonspor şampiyonluğu bir yakalasa, biz de dışarıdan da olsa sevinsek. Trabzonsporluyuz, takım bizim canımız ciğerimiz. Şampiyon olmasını çok istedik. Bu sene nasipmiş, inşallah olacağız. Bunun kaçarı yok. Çok sevindirici. 37 yıldır şampiyonluk görmemiş bir nesil var. Bu nesil de şampiyonluklar görsün. Şampiyon olamadık ama 37 yıl dört büyüklerden biri olarak nam saldık, zirvelerde yer aldık. O da geçmişin getirdiği başarılardan dolayı. Her zaman kafaya oynadık ama şampiyon olamadık. O da başarıdır. Kopmadık zirveden. Çok istedik. İnşallah bu sene şampiyonluk gelecek. Bütün Trabzonlular olarak bunun hazzını yaşayacağız."

Semercioğlu, sevinç kutlamalarının camia açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim dönemimizde de silahlar patlıyordu. Şehrin yukarı kısımlarında, köylerde... Bizim kutlamalar da böyle geçti. Artık şehirleşme var. Trabzon oldukça büyüdü. 37 sene geçti, şehirleşme oldu. Bu silah atma geleneğinin tamamen ortadan kalkması lazım. Yorgun mermilerin insanlar üzerinde ölüm getiren etkisi var. Sevinelim ama silah atarak değil, horon teperek. Meydanları dolduralım ama silah atmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.