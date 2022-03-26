Cornelius Türk futbolunu anlattı!

Sağ stopere bek özelliği de olan Kaan Ayhan'ın istenmesi, kanat bek olarak hücum yönü güçlü Eren Elmalı'nın listeye dahil edilmesi. Savunma tarafı güçlü ancak oyun da kurabilecek 6 numara tercihi. Ve son olarak hücumu ve savunması güçlü 10 numara. Bu tercihler bize 3-5-2 diye bağırıyor ama 4-3-3'e de dönülebilir. Baktığımızda 3-5-2'de hem kanat beklerinin hem de 3'lü savunmanın uyumu çok önemli ve aynı hat üzerinde oynayabilmeleri gerekiyor. Bu dizilimde, top kontrolü ve topla oynama süren fazlalaşırken, hücumda 1, savunmada 1 fazla oynarsın. Yine bu dizilimde, rakip hücum yaparken önde baskı ve rakip kaleye yakın konumda yeniden hücum yapabilirsin. Bu dizilimi tam olarak uygulamak için çok fazla çalışmak ve pratik yapmak gerekiyor. Bunun yanında takım oyunu, yardımlaşma, oyun zekası da üst seviyede olmalı. Abdullah Avcı eğer bu sistemle oynar ve bunu oturtursa fark yaratır, futboluyla Türkiye'yi ve Avrupa'yı domine eder.