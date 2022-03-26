Cornelius Türk futbolunu anlattı!

Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, Danimarka'da TV2 Sport'a konuştu. Trabzon şehrinin tam anlamı ile takımına aşık olduğunu ve taraftarların futbol için yaşadıklarını belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Türk futbolunu nasıl anlatırsın?" sorusuna, "Tutku ve yoğunluk Türk futbolunu tarif etmek için kullanacağım iki kelime olacaktır. Özellikle de taraftarları anlatmak için" yanıtını verdi.
Bordo-mavili seyircilerin her yerde büyük desteğini gördüğünü de sözlerine ekleyen Cornelius, "Genelde şehir içi ve AVM'lerden uzak duruyorum. Çünkü beni gördükleri yerde etrafımı sarıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Eğer ayrılmazsam saatlerce orda kalabilirim. Ligde hissettiğimiz baskı, takımı daha da iyi olmaya doğru itiyor ve herkesi daha çok hırslandırıyor" diye konuştu.
UĞURCAN, KARARI YÖNETİME BIRAKTI
Bu arada Trabzonspor formasıyla ilk şampiyonluğu için gün sayan Uğurcan Çakır, sezon sonunda kulübün menfaatine göre hareket edeceğini yönetime bildirdi. Milli file bekçisi bu kararını, "Kulübüme en yüksek teklifi kim getirirse kabulümdür" sözleriyle açıkladı.
ULAŞ ÖZDEMİR: TÜRKİYE'Yİ VE AVRUPA'YI DOMİNE EDER
Trabzonspor şampiyonluk için gün sayıyor. Abdullah Avcı, Trabzonspor'a geldiği ilk günden bugüne bir akılla ilerliyor. Doğru strateji, doğru planlama, doğru oyun ve doğru oyuncularla güzel bir hikâye yazıyor. En büyük özelliği oyuna saygı duyması. Ve o oyunu sürekli yeniliyor, geliştiriyor ve güzel taraflarını aktarmak için gayret gösteriyor. Haliyle oyuncular da bu denklem içerisinde gelişiyor ve dönüşüyor. Abdullah Avcı şimdi sisteminin içerisindeki 'doğruların' sayısını çoğaltmak istiyor. Bu sezon özelinden gidersek Trabzonspor zaman zaman oyun içerisindeki dizilimlerini değiştirdi. Gelecek yılın oyuncu planlamasından anlıyoruz ki -takımın omurgasının da korunacağını hesaba katarsak- bu formasyonları daha güçlü şekilde uygulayacak bir kadro kuracak.
Sağ stopere bek özelliği de olan Kaan Ayhan'ın istenmesi, kanat bek olarak hücum yönü güçlü Eren Elmalı'nın listeye dahil edilmesi. Savunma tarafı güçlü ancak oyun da kurabilecek 6 numara tercihi. Ve son olarak hücumu ve savunması güçlü 10 numara. Bu tercihler bize 3-5-2 diye bağırıyor ama 4-3-3'e de dönülebilir. Baktığımızda 3-5-2'de hem kanat beklerinin hem de 3'lü savunmanın uyumu çok önemli ve aynı hat üzerinde oynayabilmeleri gerekiyor. Bu dizilimde, top kontrolü ve topla oynama süren fazlalaşırken, hücumda 1, savunmada 1 fazla oynarsın. Yine bu dizilimde, rakip hücum yaparken önde baskı ve rakip kaleye yakın konumda yeniden hücum yapabilirsin. Bu dizilimi tam olarak uygulamak için çok fazla çalışmak ve pratik yapmak gerekiyor. Bunun yanında takım oyunu, yardımlaşma, oyun zekası da üst seviyede olmalı. Abdullah Avcı eğer bu sistemle oynar ve bunu oturtursa fark yaratır, futboluyla Türkiye'yi ve Avrupa'yı domine eder.